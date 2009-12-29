На первый-второй, рассчитайсь



Двоюродный брат дочерей первого президента Узбекистана Акбарали Абдуллаев, обвиняемый на родине в присвоении государственных средств на сумму 262,5 млрд в национальной валюте, укрытии 195,3 млн долларов США и 271 тыс. евро и в совершении иных преступлений, 14 июня этого года получил политическое убежище на Украине. Однако известно об этом стало неделей позже.



Таким образом украинское правосудие фактически проигнорировало материалы Генеральной прокуратуры Узбекистана, настаивающей на экстрадиции А. Абдуллаева с целью привлечения его к уголовной ответственности. Киев, похоже, берет пример с Лондона, где традиционно находят прибежище лица, обвиняемые на родине в масштабных финансовых преступлениях. Сколько ворья сбежало из России и благополучно осело в Великобритании?



Украине до Великобритании в этом плане (в иных – тоже), конечно же, еще очень далеко. Но Киев старается. Не столь давно приютил Дениса Вороненкова, а вот теперь - Акбарали Абдуллаева. Есть еще страны, где деньги не пахнут.





Таким образом украинское правосудие фактически проигнорировало материалы Генеральной прокуратуры Узбекистана, настаивающей на экстрадиции А. Абдуллаева с целью привлечения его к уголовной ответственности. Киев, похоже, берет пример с Лондона, где традиционно находят прибежище лица, обвиняемые на родине в масштабных финансовых преступлениях. Сколько ворья сбежало из России и благополучно осело в Великобритании?Украине до Великобритании в этом плане (в иных – тоже), конечно же, еще очень далеко. Но Киев старается. Не столь давно приютил Дениса Вороненкова, а вот теперь - Акбарали Абдуллаева. Есть еще страны, где деньги не пахнут.