

Днями скончался Закир Атаев, в прошлом – полковник внутренней службы, первый главный редактор газеты МВД «На посту»-«Постда» и журнала «Щит». Человек редчайшей честности и порядочности, он добросовестно служил, не стремясь сделать карьеру, не козыряя влиятельной роднёй, вплоть до выхода на пенсию. Свои принципы передал двоим сыновьям, как и он, избравшим службу в органах внутренних дел.



Мы были погодки - я на год младше. «Ты еще молодой»,- иногда иронично замечал Закир. 37 лет назад вместе работали под патронатом легендарного начальника политотдела УИТУ МВД Узбекской ССР Владимира Арсеньевича Токмакова. Позже наши профессиональные пути разошлись, но товарищеские отношения мы всегда поддерживали. Не сказать, чтобы часто встречались, но если встречались, то - от души. Он и в телефоне у меня был записан как Закир. Без фамилии, потому что он такой был один. Как и я в его мобильнике – просто по имени. Не потому что один, а потому что просто.



Прощай, Закир. Прости, что поздно узнал.



