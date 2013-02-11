





А теперь – по теме. Например, в нашей махалле, да и в соседних, насколько я знаю, люди только рады новой форме получения пенсии. А проблема, о которой написала журналист, скорее заключается в тех людях, кто в махалле организовывает выдачу пенсий. Вот где надо наводить порядок! Там, где в махалле работают пользующиеся авторитетом и уважением граждане, заметим, в большинстве сами пенсионеры, там лучше знают о проблемах людей и эффективно решают их. Автора этой заметки с ее твердой гражданской позицией, болью за людей, стоило бы избрать в махаллинский комитет. Пусть сама и поможет решить проблему, если таковая существует.



А что касается, почтовой службы, согласитесь, у нее есть свои прямые функции по доставке посылок, писем и т.д. Не надо цепляться за стереотипы, лучше смотреть вперед. Скажем, те же банковские карты – это удобно и вполне современно. Другое дело, что не стоило телегу ставить впереди лошади, вынуждая всех получать пенсию в безналичной форме. А вот сейчас тот подход вновь востребован. У меня немало знакомых пенсионеров, которых перевели на наличку, а они теперь сами просят зачислять их деньги на пластиковую карту.



Равиль Мустафаев, пенсионер.





Прочитал материал «Указ для народа или народ для указа?..» Трогательно, конечно, эмоционально. Только, думаю, не стоит из одного негативного примера делать вывод в масштабе всей республики. И, что бы ни говорила автор, документы, выходящие из администрации главы государства, в первую очередь, ориентированы именно на народ. Они не появляются с бухты-барахты, а лишь после тщательного изучения ситуации.А теперь – по теме. Например, в нашей махалле, да и в соседних, насколько я знаю, люди только рады новой форме получения пенсии. А проблема, о которой написала журналист, скорее заключается в тех людях, кто в махалле организовывает выдачу пенсий. Вот где надо наводить порядок! Там, где в махалле работают пользующиеся авторитетом и уважением граждане, заметим, в большинстве сами пенсионеры, там лучше знают о проблемах людей и эффективно решают их. Автора этой заметки с ее твердой гражданской позицией, болью за людей, стоило бы избрать в махаллинский комитет. Пусть сама и поможет решить проблему, если таковая существует.А что касается, почтовой службы, согласитесь, у нее есть свои прямые функции по доставке посылок, писем и т.д. Не надо цепляться за стереотипы, лучше смотреть вперед. Скажем, те же банковские карты – это удобно и вполне современно. Другое дело, что не стоило телегу ставить впереди лошади, вынуждая всех получать пенсию в безналичной форме. А вот сейчас тот подход вновь востребован. У меня немало знакомых пенсионеров, которых перевели на наличку, а они теперь сами просят зачислять их деньги на пластиковую карту.