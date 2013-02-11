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Такую энегрию да в мирное русло...

Прочитал материал «Указ для народа или народ для указа?..»  Трогательно, конечно, эмоционально. Только, думаю, не стоит из одного негативного примера делать вывод в масштабе всей республики. И, что бы ни говорила автор, документы, выходящие из администрации главы государства, в первую очередь, ориентированы именно на народ. Они не появляются с бухты-барахты, а лишь после тщательного изучения ситуации.

А теперь – по теме. Например, в нашей махалле, да и в соседних, насколько я знаю, люди только рады новой форме получения пенсии. А проблема, о которой написала журналист, скорее заключается в тех людях, кто в махалле организовывает выдачу пенсий. Вот где надо наводить порядок! Там, где в махалле работают пользующиеся авторитетом и уважением граждане, заметим, в большинстве сами пенсионеры, там лучше знают о проблемах людей и эффективно решают их. Автора этой заметки с ее твердой гражданской позицией, болью за людей, стоило бы избрать в махаллинский комитет. Пусть сама и поможет решить проблему, если таковая существует.

А что касается, почтовой службы, согласитесь, у нее есть свои прямые функции по доставке посылок, писем и т.д. Не надо цепляться за стереотипы, лучше смотреть вперед. Скажем, те же банковские карты – это удобно и вполне современно. Другое дело, что не стоило телегу ставить впереди лошади, вынуждая всех получать пенсию в безналичной форме. А вот сейчас тот подход вновь востребован. У меня немало знакомых пенсионеров, которых перевели на наличку, а они теперь сами просят зачислять их деньги на пластиковую карту.

Равиль Мустафаев, пенсионер.

Такую энегрию да в мирное русло...






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Просмотров: 145     24 июня 2017


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