Вопрос снят, проблема закрыта



23 июня Государственный налоговый комитет (ГНК) дал разъяснение по применению постановления о переходе заводов по производству жжёного кирпича на общеустановленные налоги. Как следует из комментариев специалистов, «это никак не связано с правом энергосберегающих производителей жжёного кирпича – субъектов малого бизнеса, осуществляющих добычу полезных ископаемых, выбирать упрощённый порядок налогообложения с сохранением уплаты налога на пользование недрами».



Напомним, проблему изменения государством условий ведения бизнеса в сфере производства жжёного кирпича на основе энергосберегающих технологий наше издание подняло 19 июня в публикации



Разъяснение, послужившее информационным поводом для данной заметки, снимает вопрос с повестки дня.



Напомним, проблему изменения государством условий ведения бизнеса в сфере производства жжёного кирпича на основе энергосберегающих технологий наше издание подняло 19 июня в публикации «Кирпич как оружие финансиста» . В тексте было сказано, что в случае распространения положений нового регламентирующего документа на всех производителей без разбору, пострадают самые передовые, поскольку «будут вынуждены либо кратно повысить цену на кирпич и работать на склад, либо остановить производство, уволить или отправить в неоплачиваемые отпуска персонал в виду неподъёмной налоговой нагрузки». В результате, писали мы, сотни людей потеряют работу, а государственный бюджет не досчитается миллиардов налоговых поступлений.Разъяснение, послужившее информационным поводом для данной заметки, снимает вопрос с повестки дня.