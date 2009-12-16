 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Резонанс Вопрос снят, проблема закрыта
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Вопрос снят, проблема закрыта

23 июня Государственный налоговый комитет (ГНК) дал разъяснение по применению постановления о переходе заводов по производству жжёного кирпича на общеустановленные налоги. Как следует из комментариев специалистов, «это никак не связано с правом энергосберегающих производителей жжёного кирпича – субъектов малого бизнеса, осуществляющих добычу полезных ископаемых, выбирать упрощённый порядок налогообложения с сохранением уплаты налога на пользование недрами».

Напомним, проблему изменения государством условий ведения бизнеса в сфере производства жжёного кирпича на основе энергосберегающих технологий наше издание подняло 19 июня в публикации «Кирпич как оружие финансиста». В тексте было сказано, что в случае распространения положений нового регламентирующего документа на всех производителей без разбору, пострадают самые передовые, поскольку «будут вынуждены либо кратно повысить цену на кирпич и работать на склад, либо остановить производство, уволить или отправить в неоплачиваемые отпуска персонал в виду неподъёмной налоговой нагрузки». В результате, писали мы, сотни людей потеряют работу, а государственный бюджет не досчитается миллиардов налоговых поступлений.

Разъяснение, послужившее информационным поводом для данной заметки, снимает вопрос с повестки дня.

Вопрос снят, проблема закрыта


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 959     24 июня 2017


Пересечения по теме
  • Бить или не бить – вот, в чем вопрос 16 декабря 2009 в рубрике Резонанс
  • К вопросу о никчемных историках… 12 сентября 2010 в рубрике Резонанс
  • Это’О еще под вопросом 17 июля 2008 в рубрике Резонанс
  • Вопрос о пенсии решен 2 ноября 2012 в рубрике Резонанс


    •
     
    Архив новостей
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Узбекистан своих не бросил
      24 июня 2017 в рубрике Ситуация
    2. Пост сдал
      24 июня 2017 в рубрике Лица
    3. Вопрос снят, проблема закрыта
      24 июня 2017 в рубрике Резонанс
    4. На первый-второй, рассчитайсь
      24 июня 2017 в рубрике Бывает...
    5. Такую энегрию да в мирное русло...
      24 июня 2017 в рубрике Резонанс
    6. Указ для народа или народ для указа?..
      23 июня 2017 в рубрике Ситуация
    7. Народ ждут большие деньги
      23 июня 2017 в рубрике Факт
    8. С чего так спешат казии?
      21 июня 2017 в рубрике Право
    9. Возвращение в реальность
      21 июня 2017 в рубрике Экономика
    10. Сел в министерское кресло
      21 июня 2017 в рубрике Назначения
    11. Выходной в понедельник
      21 июня 2017 в рубрике Дата
    12. Алишера сменил Адхам
      20 июня 2017 в рубрике Назначения
    13. Ума палата
      20 июня 2017 в рубрике Факт
    14. Как быть нам, султанам...
      19 июня 2017 в рубрике Ситуация
    15. Кирпич - оружие финансиста
      19 июня 2017 в рубрике Экономика
    16. Новое - ещё не забытое старое
      19 июня 2017 в рубрике Факт
    17. Главное - пустить пыль в глаза
      18 июня 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Один из них утоп...
      15 июня 2017 в рубрике Назначения
    19. Просто не давать взяток
      14 июня 2017 в рубрике Ситуация
    20. Тридцать седьмой год прокурора
      14 июня 2017 в рубрике Назначения
    21. Хоким на полгода
      13 июня 2017 в рубрике Факт
    22. Путешествие по могилам
      11 июня 2017 в рубрике Связи
    23. Батраки не любят баев
      11 июня 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. Смена произошла. Меры приняты
      9 июня 2017 в рубрике Мнение
    25. Прочли стихи и разошлись
      7 июня 2017 в рубрике Дата
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Смена произошла. Меры приняты  (11330 просмотров)
      9 июня 2017 с сайта Мнение
    2. Мы с тобой одной крови  (9891 просмотров)
      1 июня 2017 с сайта Ракурс
    3. Почему Узбекистан обходят инвесторы  (8668 просмотров)
      30 мая 2017 с сайта Факт
    4. Народ сбрасывает доллары  (8518 просмотров)
      4 июня 2017 с сайта Экономика
    5. Интервью с «ночной бабочкой»  (7371 просмотров)
      4 июня 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    6. Рустам Азимов безработным не стал  (7090 просмотров)
      6 июня 2017 с сайта Назначения
    7. Один из них утоп...  (6830 просмотров)
      15 июня 2017 с сайта Назначения
    8. Долги будет выбивать прокуратура  (6680 просмотров)
      30 мая 2017 с сайта Право
    9. Просто не давать взяток  (6534 просмотров)
      14 июня 2017 с сайта Ситуация
    10. У общества прорезается голос  (6198 просмотров)
      4 июня 2017 с сайта Народ
    11. Рустам Азимов отправлен в отставку  (6167 просмотров)
      6 июня 2017 с сайта Назначения
    12. Тридцать седьмой год прокурора  (6132 просмотров)
      14 июня 2017 с сайта Назначения
    13. Посадили на деньги  (5717 просмотров)
      7 июня 2017 с сайта Назначения
    14. Утром деньги, вечером вещание  (5530 просмотров)
      4 июня 2017 с сайта Бывает...
    15. Хоким на полгода  (5173 просмотров)
      13 июня 2017 с сайта Факт
    16. Возвращение в реальность  (4895 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Экономика
    17. Совсем не лишняя пенсия  (4890 просмотров)
      28 мая 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    18. Подконтрольные отношения  (4733 просмотров)
      6 июня 2017 с сайта Назначения
    19. Всё для туристов  (4661 просмотров)
      7 июня 2017 с сайта Факт
    20. Путешествие по могилам  (4228 просмотров)
      11 июня 2017 с сайта Связи
    21. Батраки не любят баев  (4185 просмотров)
      11 июня 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    22. Как быть нам, султанам...  (4096 просмотров)
      19 июня 2017 с сайта Ситуация
    23. Прочли стихи и разошлись  (3953 просмотров)
      7 июня 2017 с сайта Дата
    24. С чего так спешат казии?  (3479 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Право
    25. Народ ждут большие деньги  (3450 просмотров)
      23 июня 2017 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства