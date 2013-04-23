Аккуратней с кредитами



На заседании правления Центрального банка принято решение о повышении с 28 июня ставки рефинансирования до 14 процентов годовых. Как сообщает пресс-служба ЦБ, эта мера обусловлена ускорением темпов инфляции и необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.



Наряду с сезонными колебаниями и факторами предложения, на уровень инфляции оказали влияние такие монетарные факторы, как ускорение темпов роста кредитования экономики и девальвации национальной валюты. В сложившейся ситуации действующие процентные ставки приводят к росту спекулятивного спроса на кредитные ресурсы и возникновению инфляционных спиралей.



Решение о повышении ставки рефинансирования рассматривается банком как действенная антиинфляционная мера,



Наряду с сезонными колебаниями и факторами предложения, на уровень инфляции оказали влияние такие монетарные факторы, как ускорение темпов роста кредитования экономики и девальвации национальной валюты. В сложившейся ситуации действующие процентные ставки приводят к росту спекулятивного спроса на кредитные ресурсы и возникновению инфляционных спиралей.Решение о повышении ставки рефинансирования рассматривается банком как действенная антиинфляционная мера, сказано в пресс-релизе ЦБ. Ставка рефинансирования будет пересмотрена в сторону снижения по мере стабилизации цен на потребительском рынке и уменьшения инфляционных рисков.