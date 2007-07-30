Платное стойло для вашего авто

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19 – 24 июня 2017 года

В газетах 20 июня публикован указ «О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности». В нем предусмотрены меры кардинального совершенствования задач, направлений деятельности и полномочий Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, являющейся негосударственной некоммерческой организацией и объединяющей субъектов предпринимательства, независимо от их статуса, профиля и масштабов деятельности, форм собственности.

Постановление президента «О праздновании Рамазан хайита» печатные СМИ распространили 21 июня. «Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2017 году первого дня Рамазан хайита с 26 июня (понедельником), объявить 26 июня 2017 года выходным днем и широко отметить в стране как праздник», - говорится в принятом документе.

В этих же номерах газет напечатано большое постановление «О мерах по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы». В преамбуле документа отмечается, что в результате реализации государственных программ реформирования здравоохранения создана принципиально новая система оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи. В республике функционируют специализированные медицинские центры, в том числе в области хирургии, кардиологии, микрохирургии глаза, урологии, акушерства и гинекологии, педиатрии, эндокринологии, терапии и медицинской реабилитации, дерматологии и венерологии, фтизиатрии и пульмонологии (далее – Республиканские центры), оснащенные современным оборудованием и укомплектованные высококвалифицированными врачами.

Постановление «О мерах по дальнейшей поддержке отечественных организаций-экспортеров и совершенствованию внешнеэкономической деятельности» опубликовано в газетах 22 июня. Как отмечается, документ принят «в целях дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности, стимулирования увеличения экспортных поставок, повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости отечественных организаций-экспортеров, совершенствования деловой среды с исключением излишних и устаревших разрешительных процедур». Согласно постановлению с 1 июля вводится порядок, в соответствии с которым разрешается субъектам предпринимательства осуществление экспорта свежей плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур на основе прямых договоров на условиях 100-процентной предварительной оплаты.

Все ведущие издания 23 и 24 июня опубликовали отчет УзА под заголовком «Развитие предпринимательства, полное задействование возможностей послужат дальнейшему повышению благосостояния нашего народа». Как сообщается, президент «в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, осуществляемой созидательной и благоустроительной работой, новыми проектами на местах, для диалога с народом 22 июня прибыл в Ферганскую область».

Отчет о втором дне пребывания главы государства в этом регионе опубликован 24 июня под заголовком «Последовательное развитие осуществляемых реформ – важный фактор повышения благосостояния нашего народа».

Узбекские СМИ 21 июня сообщили о том, что в Ташкенте 20 июня состоялся внеочередной съезд Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. В материале УзА об этом событии «Новая эффективная система поддержки предпринимательства» говорится, что «в нашей стране создана прочная законодательная база по защите прав и законных интересов частных собственников, обеспечению надежных правовых гарантий от необоснованного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства».

В газетах 22 июня сообщается, что накануне в международном пресс-клубе состоялось обсуждение итогов состоявшегося в Астане 8—9 июня саммита ШОС и ряда актуальных вопросов внешней политики Узбекистана. В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» этот материал опубликован под заголовком «Внешняя политика: мнения, оценки, прогнозы». Как сообщается, на вопросы журналистов в пресс-клубе отвечали первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса С. Сафоев, председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма А. Курманов, директор Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Е. Сысоев, глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

В этих же изданиях 21 июня под заголовком «На пути к укреплению сотрудничества и безопасности» рассказывается о значении двусторонних переговоров президента в рамках участия в заседании Совета глав государств — членов ШОС 8—9 июня с руководителями зарубежных стран. «Инициирование лидерами Пакистана, Афганистана, Кыргызстана, Индии и королем Испании личных встреч с Президентом Узбекистана подтвердило ключевую роль Ташкента в развитии региональных процессов, явилось признанием взвешенной, прагматичной и дальновидной внешней политики страны», - пишет автор.

Газета «Узбекистан овози» отвела почти целый разворот круглому столу под заголовком «Трудозанятость населения – важная социальная задача». В беседе участвуют представители министерства занятости, партии НДПУ, сенаторы и депутаты, ученые и предприниматели. Они предлагают свои пути решения этой проблемы.

В газете «Хуррият» опубликован обзорный материал под заголовком «Мир - самое важное среди всех политик».  Автор рассуждает о мерах, которые предпринимают в Узбекистане для сохранения мира и стабильности. Он также обращает внимание на сложную ситуацию в разных странах мира, которые подвергаются атакам международных террористических групп.

Издание «Миллий тикланиш» 21 июня опубликовало большой материал своего обозревателя под заголовком «Борьба против распространения наркотиков – актуальная задача». В статье рассказывается о странах, в которых наращивается производство наркотиков и угрозы их распространения.   
 
В статье «Взвешенный подход обеспечит комфорт в интересах жильцов и автовладельцев» (22 июня) газета  «Народное слово» рассказала о том, что с 1 июля в действие вступает решение хокима города Ташкента о дополнительных мерах по упорядочению мест содержания автомототранспортных средств на территории столицы. «В соответствии с ним предполагается демонтаж гаражных построек и возведение на их месте современных автостоянок. В связи с принятием такого решения в редакцию поступают обращения от жителей города и мнения по этому вопросу — самые разные», - пишет автор. Он напоминает, что предыдущая попытка властей в 2013-2014 годах вызвала волну возмущения у многих жителей столицы и впоследствии, это решение было отменено. Сейчас к этой проблеме вновь вернулись. Как пишет газета, многие жители поддерживают инициативу властей по сносу гаражей и строительству автостоянок. Не согласны с таким мнением в основном владельцы гаражей. «И поэтому необходимо решать этот вопрос общими усилиями властей и самого населения, с учетом интересов как жильцов, так и автовладельцев, контролировать процессы строительства автостоянок на предмет их соответствия всем санитарным нормам и требованиям безопасности — строить автостоянки на расстоянии от жилых домов, достаточном для защиты от шума и вредных выбросов», - пишет газета.

В субботних номерах ряд изданий сообщили о том, что в Ташкенте в рамках месячника борьбы с наркоманией в связи с Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, было уничтожено 2,5 тонны наркотиков.

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Соб. инф.



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Просмотров: 111     25 июня 2017


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