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Постельный клоп: нас рать

Жители многоквартирных домов столицы республики столкнулись с доселе неведанным им нашествием постельных клопов. Как правило, кусачие насекомые интенсивно размножаются там, где жильё сдается в наём приезжим на заработки из регионов, всё имущество которых составляют курпачи (стёганые ватные матрацы). Вызов бригад, специализирующихся на дезинфекции помещений, - удовольствие не из доступных. Обработка одной квартиры обходится минимум в 1 миллион сумов ($120 по реально сложившемуся курсу), что несколько выше средней месячной заработной платы в стране и значительно выше средней пенсии.

Но даже, если кто-то из владельцев квартир изыскал средства на её дезинфекцию, это не гарантия долговременности отсутствия клопов. Через определенное время они появляются вновь, поскольку источник их размножения остаётся нетронутым. Попытки призвать приезжих к соблюдению правил общежития находят понимание крайне редко. Также, как крайне редко находят понимание замечания относительно бытового мусора, пакеты с которым новые жители столицы не доносят до пунктов его сбора, предпочитая оставлять либо возле подъездов, либо в нескольких шагах от них.

Постельный клоп: нас рать


Соб. инф.



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Просмотров: 581     28 июня 2017


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