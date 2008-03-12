Постельный клоп: нас рать

Жители многоквартирных домов столицы республики столкнулись с доселе
неведанным им нашествием постельных клопов. Как правило, кусачие
насекомые интенсивно размножаются там, где жильё сдается в наём приезжим
на заработки из регионов, всё имущество которых составляют курпачи (стёганые ватные
матрацы). Вызов бригад, специализирующихся на дезинфекции помещений, -
удовольствие не из доступных. Обработка одной квартиры обходится минимум
в 1 миллион сумов ($120 по реально сложившемуся курсу), что несколько
выше средней месячной заработной платы в стране и значительно выше
средней пенсии.
Но даже, если кто-то из владельцев квартир
изыскал средства на её дезинфекцию, это не гарантия долговременности
отсутствия клопов. Через определенное время они появляются вновь,
поскольку источник их размножения остаётся нетронутым. Попытки призвать
приезжих к соблюдению правил общежития находят понимание крайне редко.
Также, как крайне редко находят понимание замечания относительно
бытового мусора, пакеты с которым новые жители столицы не доносят до пунктов его сбора, предпочитая оставлять либо
возле подъездов, либо в нескольких шагах от них.
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