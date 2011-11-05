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Евангелие от «Лукойл»

28 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента российской компании «Лукойл» Вагита Алекперова, находящегося в стране с рабочим визитом.

В ходе встречи были предметно рассмотрены вопросы реализации текущих и подготовки перспективных проектов долгосрочного партнерства. Особое внимание уделено новым проектам, направленным на глубокую переработку добываемого природного газа, а также взаимодействию в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли,   сообщило национальное информационное агентство Узбекистана.

В настоящее время совместно осуществляются геологическое изучение Устюртского блока и разработка нефтегазоконденсатных месторождений Юго-Западного Гиссара. Ведутся работы по обустройству месторождений Кандымской группы со строительством современного газоперерабатывающего комплекса, который уже в ближайшей перспективе позволит ежегодно перерабатывать свыше 8 миллиардов кубометров природного газа и получать востребованный товарный газ. Кроме того, осваиваются месторождения «Хаузак» и «Шады», продолжается геологоразведка на Кунградском участке.

На сегодняшний день объемы привлеченных инвестиций компании «Лукойл» в совместные проекты в нефтегазовом секторе нашей страны составляют 6,3 миллиарда долларов, отмечает агентство.

Евангелие от «Лукойл»


Соб. инф.



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Просмотров: 529     29 июня 2017


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