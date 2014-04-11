Внутренние дела в контексте внешних



28 июня в Душанбе завершилась встреча министров внутренних дел государств-членов СНГ. Как следует из официальных сообщений, на ней были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.



Узбекистан на встрече представлял министр внутренних дел А. Азизов.







