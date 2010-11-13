Сколько жён в самый раз?



27 июня – 1 июля 2017 года



Все газеты Узбекистана 28 июня опубликовали постановление Президента «О подготовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан». Документом утвержден состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 26-летия государственной независимости. Ей поручено в недельный срок разработать программу организационно-практических, духовно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий, воплощающих в себе главную идею «Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!».



Ведущие республиканские СМИ в этих же номерах на первых полосах опубликовали текст поздравления президента США по случаю Рамазан хайита. «Отмечая этот праздник, мы отдаем должное значению милосердия, заботы и добрых помыслов. В связи с этим Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают наше общее с Узбекистаном обязательство беречь и соблюдать эти ценности», - говорится в послании.



В этот же день публикуется большой текст поздравления президента «Работникам печати и средств массовой информации». «К сожалению, в средствах массовой информации пока еще не находят полного отражения имеющиеся в нашей жизни проблемы, усиление в нашем обществе духа критики и самокритики, в первую очередь острые и актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в Народные приемные на местах и Виртуальную приемную Президента», - говорится послании главы государства.



В газетах 28 опубликовано сообщение УзА «Расширение экспортных возможностей отраслей экономики и регионов нашей страны – важнейшая и актуальная задача». В нем говорится, что в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента рассмотрены исполнение экспортных программ в первом полугодии 2017 года, результативность мер, принимаемых по реализации отечественной продукции на новых зарубежных рынках, дальнейшей поддержке экспортной деятельности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, расширению экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции.



На первых полосах газет 29 июня опубликовано сообщение УзА «Президент Узбекистана принял главу компании «Лукойл». В нем говорится о том, что в ходе встречи были предметно рассмотрены вопросы реализации текущих и подготовки перспективных проектов долгосрочного партнерства. Особое внимание уделено новым проектам, направленным на глубокую переработку добываемого природного газа, а также взаимодействию в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.



Газеты 30 июня сообщили «О телефонном разговоре Президентов Узбекистана и Туркменистана». «В начале беседы глава нашего государства тепло поздравил лидера Туркменистана с юбилеем – 60-летием со дня рождения», - пишут СМИ.



В этот же день опубликован большой отчет УзА под заголовком «Мир и спокойствие — важный фактор стабильного развития». В нем говорится о том, что президент страны 29 июня ознакомился с созидательной, благоустроительной работой и новыми проектами в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Как сообщается, глава государства наряду с другими объектами посетил Академию МВД, ознакомился с деятельностью городского отдела внутренних дел № 8 при Мирзо-Улугбекском районном управлении внутренних дел.



В этот же день газеты напечатали постановление президента «О мерах по организации деятельности Термезского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова» и комментарий к нему.



В субботних номерах газет опубликовано сообщение «Новая организация молодежи Узбекистана». В нем говорится о курултае Общественного движения молодежи ОДМ «Камолот», состоявшемся накануне. В его работе принял участие и выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Газеты на узбекском языке публикуют большой доклад главы государства.



В этих же номерах газет опубликован указ президента «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике». Документом предусмотрено создание Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center. Документ нацелен на создание «благоприятных условий для формирования и активного развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ, дальнейшего углубления интеграции науки, образования и производства в данной отрасли за счет предоставления дополнительных льгот и преференций разработчикам и заказчикам продуктов информационных технологий, увеличения экспорта продукции ИКТ, а также стимулирования привлечения отечественных и зарубежных инвестиций».



В газетах 1 июля также опубликовано Постановление Президента «Об организации деятельности Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан». Документом определено, что Общественный совет является действующим на общественных началах научно-координационным, консультативным межведомственным органом, образованным в целях содействия повышению эффективности исследований и преподавания новейшей истории Узбекистана, качества научной, учебно-методической литературы, духовно-просветительской работы в этой сфере.



В СМИ Узбекистана 29 июня опубликован материал УзА «Учредительная конференция Республиканского совета». В нем говорится о том, что в Ташкенте 28 июня состоялась учредительная конференция Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан. Ему придан статус юридического лица, в качестве его структурных подразделений образованы советы Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов. «Утверждена Программа комплексных мер по дальнейшему совершенствованию деятельности органов самоуправления граждан», - говорится в сообщении.



Под заголовком «В Ташкенте открылось посольство Венгрии» ряд изданий 28 июня опубликовали материал УзА. В нем сообщается, что в Ташкенте 27 июня состоялась официальная церемония открытия посольства Венгрии.



Газета «Адолат» 30 июня под заголовком «Цены на автомобили выросли. Почему?» опубликовала ответ на вопрос читателей, представленный компанией GM Uzbekistan. В ответе говорится, что цены формируются из себестоимости, налогов и планируемой прибыли. Кроме того подчеркнуто, что автомобили будут продаваться за национальную валюту.



Издание «Ишонч» под рубрикой «Журналистское расследование» опубликовало 29 июня большой материал «Автостоянки, что вы думаете по этому поводу?». Автор описывает своего знакомство с деятельностью автостоянок возле крупных учреждений и рынков. Например, на стоянку возле 16-й больницы пускают за тысячу сумов. При этом никаких объявлений, расценок нет. А на рынке «Авиасозлар» к журналисту подошли спортивного вида парни, представились охраной и запретили фотосъемку. «Это стратегический объект, без специального разрешения нельзя. Все кадры сотрите», - сказали на автостоянке. Попытки говорить о праве журналиста успеха не имели, пришлось подчиниться», - сожалеет автор. Поводя итоги своему расследованию, он отмечает, что повсюду разные цены, разные порядки и условия, но нигде нет ответственности за оставленный на охраняемой стоянке автомобиль.



Газета «Куч-адолатда» 30 июня опубликовала статью «Жены две, а хлопот тысяча». Автор пишет о негативной тенденции последнего времени, когда женатые мужчины по мусульманским обычаям оформляют брак со второй женщиной. В статье приводятся истории мужчин, имевших две жены – скандалы в семьях, конфликты с детьми, раздел имущества и т.д.



