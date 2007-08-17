Мужик сказал - банкир сделал

По информации из осведомленных источников, коммерческие банки
Узбекистана начали конвертировать юридическим лицам национальную валюту
по импортным контрактам и сложившемуся рыночному (коммерческому) курсу - 1:8500. То есть,
8500 сумов за 1 доллар США плюс проценты за продажу валюты и проводку
контракта. На
данный момент, утверждают наши источники, банки конвертируют валюту по
контрактам от 100 тысяч долларов и выше. Преимущество получают компании,
импортирующие сырьё и оборудование, необходимое для организации или
поддержки производства внутри страны. С товарами народного потребления
(ТНП) сложнее. Такие контракты банки на обслуживание не берут.
Конвертация
по рыночному курсу сказалась и на работе бирж, брокерские конторы которых ранее
специализировались на оплате импортных контрактов. Если неделю назад
соотношение доллара к суму здесь выражалось пропорцией 1:9300, то на
момент подготовки этого материала - уже 1:8900. Да и то, желающих купить
валюту по такой цене не много. На нелегальном рынке покупки-продажи наличной валюты тоже произошли небольшие изменения. Здесь курс подтянулся к банковскому коммерческому и выражается пропорцией 1:8470 при продаже долларов. Курс Центрального банка без обязательств продажи валюты на данный момент выражен пропорцией 1:4000. То есть, 4000 сцмов за 1 доллар.
Что ж, президент Узбекистана, еще
в период предвыборной кампании заявивший о необходимости реформирования национальной финансовой системы как механизма улучшения экономической ситуации в стране в целом, слов на ветер не бросал. О планах скорой конвертации национальной валюты коммерческими банками 21 июня этого года сообщало и наше издание. Сегодня можно констатировать, что лёд стагнации наконец-то дал трещину и действительно тронулся.
Мужик сказал - мужик сделал. Это о том, кто сказал.
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