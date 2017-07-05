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Усечённая арифметика

Иностранное предприятие ООО Elkan-Point (Германия) обратилось с исковыми заявлениями на неправомерные действия главы администрации (хокима) Бостанлыкского района Ташкентской области Бахтиёра Султанова и определение Ташкентского экономического суда, вынесенное с явными нарушениями закона. В первом иске иностранный инвестор требует возмещения убытков, нанесенных действиями хокима, во втором – отмены судебного решения, нарушившего право собственности, как в рамках национального законодательства, там и в рамках двустороннего германо-узбекского соглашения. И тот, и другой иск – своего рода проверка на вшивость судебной системы в контексте требований президента Узбекистана.

А теперь суть проблемы. Районный хоким решил прибрать к рукам зону отдыха иностранного предприятия, расположенную на берегу Чарвакского водохранилища. Вряд ли для себя – мелковат, скорее, кто-то попросил посодействовать. Не он первый, кстати. В декабре 2012 года аналогичную попытку предпринял его предшественник, вынесший решение о признании зоны отдыха бесхозным имуществом, несмотря на очевидность наличия собственника и соответствующих документов.

Предшественника вскоре посадили, говорят, аккурат за торговлю земельными участками и получение взяток. Elkan – Point отбилось. 4 июня 2013 года хозяйственный суд Ташкента признал решение хокима недействительным. Определение суда не было обжаловано и вступило в законную силу

Опрометчиво уверовав в торжество справедливости, Elkan - Point вкладывает несколько миллиардов сумов в развитие инфраструктуры зоны отдыха, параллельно и на свои средства капитально ремонтируя участок автомобильной дороги общего пользования. В соответствии с действующим законодательством получает новые кадастровые документы с соблюдением всех процедур согласования, включая измерения и осмотры с выездом специалистов на место. 26 декабря 2016 года хоким Бостанлыкского района Б. Султанов решением №3268 утверждает акт государственной приёмной комиссии и признаёт право собственности на объект иностранного предприятия.

Запомнили дату? А теперь, внимание: 14 июня 2017 года тот же Б. Султанов отменяет своё решение под предлогом появления некого протокола рабочей группы, якобы углядевшей нарушения, допущенные Elkan – Point в соблюдении стометровой санитарной зоны, и противоречия с неким закрытым решением президента Узбекистана, суть которого - тайна есть. При этом к протоколу не прилагаются карта участка, данные замеров, кадастровые документы. Да и  сам протокол датирован 16 июня 2017 года. То есть составлен двумя днями позже решения хокима. К слову, подписи под ним поставили специалисты тех же организаций, что полгода назад констатировали законность получения Elkan – Point всех правоустанавливающих документов.
 
27 июня 2017 года в адрес Elkan – Point одновременно поступают заявление хокимията Бостанлыкского района о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения хозяйственного суда четырехлетней давности, и определение судьи экономического суда Ташкента И. Хамраева о назначении судебного заседания по его рассмотрению на… 23 июня 2017 года. В назначенный день тот же судья в отсутствии представителей Elkan – Point отменяет решение Ташкентского городского хозяйственного суда четырехлетней давности.

Вот и всё. Была собственность и сплыла. И не суть важно, что принадлежала она немецкой компании, работающей в Узбекистане четверть века в сфере конкретного производства. Немцы, законность, репутационные потери родной страны для султанчиков районного масштаба и судей экономических судов – пустой звук. Ну, возмутится МИД ФРГ, может быть, направит в МИД Узбекистана соответствующую ноту, но войну Германия не объявит.

Не объявит, верно. Но информацию о происшедшем непременно распространит. Как минимум, для того, чтобы европейцы, подумывающие о вложении денег в экономику Узбекистана, понимали, в какой ситуации могут оказаться.

К чему мы рассказали эту историю? Да к тому, что челядь, короедами обвившая ветви местных структур исполнительной и судебной власти, жила и живет по своим законам, исходя из своего мировоззрения, не распространяющегося далее способов улучшения личного благополучия. Ничего за свою карьеру не построившая, но много чего разрушившая. При полном отсутствии государственного мышления и сколь-нибудь заметных способностях, она остается на плаву, перемещаясь с одной должности на другую.

Те же хокимы на своих постах редко задерживаются более двух лет, после чего их уходят, чаще всего, с уголовным делом вдогонку, поскольку воруют, не могут не воровать, во власть идут, чтобы воровать.

С судьями картина не лучше. Ловят на взятках, иногда сажают, но ненадолго. Накопленный «жировой слой», как правило, сводит наказание к символическому. На место отловленных приходят такие же или еще более циничные и наглые. С той же задачей, что и предшественники, с тем же презрением к обычным людям и к закону. Изгнанные из судейского сообщества, всплывают в качестве адвокатов, единственным достоинством которых являются старые связи в прогнившей системе.

Реформирование судебной власти пока ничего не изменило. По наблюдениям адвокатов, участвующих в процессах по экономическим спорам, судьи по-прежнему ангажированы, и даже с большей агрессивностью, демонстративно игнорируют закон. Их не пугают ни обращения в народные приёмные, ни иные формы недовольства граждан несправедливостью. Они давно наловчились отбивать атаки. Демонстративный саботаж инициатив главы государства, если называть вещи своими именами.

Где взять других хокимов, судей? Негде. Порядочные и честные сюда не пойдут, поскольку их мгновенно «сожрут». Методики наработаны. Кадровый голод – вот, с чем столкнулся нынешний президент, не от хорошей жизни вынужденный тасовать старую и давно крапленую колоду. К примеру, тот же Б. Султанов ранее возглавлял компанию «Узбекнефтепродукт». Чего ушли, можно предположить. Но ведь не на улицу, а опять на государственную службу.

Проблема в том, что за четверть века в стране оформился и окреп мощный социальный пласт претендентов на чиновничьи кресла, рассматривающих государственную службу как дарованную судьбой кормушку. Из четырёх арифметических действий подобная публика хорошо усвоила только два – отнимать и делить. Усеченная арифметика. Сложение и умножение – не про них. Именно эта куча амбициозного и алчного мусора плотно накрыла людей, искренне болеющих за страну, готовых служить Отечеству, не щадя живота своего. Патриотов и бессребреников. Их трудно найти и разглядеть.

Потому так и живём.

Усечённая арифметика


Редакция



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Просмотров: 558     5 июля 2017



 
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