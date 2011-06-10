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Не брать взятки не обещали

6 июля в Узбекистане распространено Обращение судей к народу, состоящее из пространной преамбулы и восьми пунктов обязательств. Текст обращения планируют вывесить в здании каждого суда с тем, чтобы любой гражданин, войдя в него, понял, каким должно быть правосудие, а выйдя -  какое оно на самом деле. Если учесть, что все здания судов в стране обнесены чугунными решётками, а вход в них осуществляется строго по пропускам (пропуск заказывают даже адвокаты), станет понятно, что отнюдь не каждый гражданин получит возможность сравнения.

По нашему твердому убеждению, Обращение судей к народу – не более чем словоблудие с целью притупить бдительность президента Узбекистана, раздраженного коррумпированностью судейского корпуса и тенденциозным подходом судей к рассмотрению дел. Он понимает, что за 25 лет народ утратил веру в беспристрастность и принципиальность судов.

Если говорить о нас, мы считаем, что Обращение, какими бы правильными словами его не обставляли, не подкрепленное следованию закону, а не каким-то иным составляющим, к закону отношения не имеющим, не способно вернуть это доверие. Не станем перечислять все восемь пунктов обязательств судей, желающие могут найти их на официальных информационных ресурсах. Отметим лишь, что ни в одном из пунктов Обращения не сказано о намерении искоренить системное вымогательство и взяточничество в стройных судейских рядах. Единственное, что нам обещают, -  «рассматривать любое противозаконное действие, порочащее честь судьи, как «чрезвычайное событие», параллельно обязуясь «непримиримо бороться с работниками, предавшими идеалы справедливости, и хранить чистоту рядов».

Это и настораживает. Ряды, мы полагаем, для начала необходимо очистить. Хранить чистоту в грязных рядах – нонсенс.

Не брать взятки не обещали


Редакция



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Просмотров: 1305     7 июля 2017


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