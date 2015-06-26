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Просто член

Генеральный секретарь Международного общества прав человека (МОПЧ) с центром во Франкфурте-на-Майне Марат Захидов вышел из состава правления Комитета защиты прав личности (КЗПЛ) – национальной правозащитной организации, одновременно покинув пост её сопредседателя. На данный момент он - рядовой член КЗПЛ без каких-либо привилегий.

Решение уйти со всех руководящих постов КЗПЛ профессор М. Захидов принял после многочисленных судебных тяжб, затеянных против него бывшими соратниками по правозащитной деятельности.

Просто член


Соб. инф.



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Просмотров: 1051     7 июля 2017


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