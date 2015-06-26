Просто член



Генеральный секретарь Международного общества прав человека (МОПЧ) с центром во Франкфурте-на-Майне Марат Захидов вышел из состава правления Комитета защиты прав личности (КЗПЛ) – национальной правозащитной организации, одновременно покинув пост её сопредседателя. На данный момент он - рядовой член КЗПЛ без каких-либо привилегий.



Решение уйти со всех руководящих постов КЗПЛ профессор М. Захидов принял после многочисленных судебных тяжб, затеянных против него бывшими соратниками по правозащитной деятельности.



