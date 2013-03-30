По волнам нашей памяти



3-8 июля 2017 года



Ведущие республиканские газеты 4 июля опубликовали сообщение УзА «Президент Узбекистана принял мэра Сеула».



«Мэр города Сеула специально прибыл в город Ташкент для того, чтобы лично вручить Президенту нашей страны приглашение Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина посетить эту страну с государственным визитом до конца текущего года», - пишет агентство.



В этот же день публикуется материал под заголовком «Делегация Республики Корея – в Узбекистане». В нем сообщается о состоявшихся встречах в хокимияте столицы, состоявшейся в Сеульском парке церемонии открытия монумента в связи с 80-летием проживания корейцев в стране. «Между хокимиятом города Ташкента и мэрией города Сеула подписаны Декларация об укреплении двухсторонних связей и Меморандум о сотрудничестве в сфере ИКТ», - пишут СМИ.



Все республиканские СМИ 6 июля опубликовали текст указа президента «О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» и большой комментарий к нему.



В газетах 7 июля распространено сообщение «О телефонном разговоре Президентов Узбекистана и Казахстана». «Глава нашего государства в начале беседы тепло поздравил лидера Казахстана с днем рождения», - пишут СМИ.



В этот же день в печати публикуется отчет «Надежная охрана здоровья народа, повышение эффективности реформ в сфере медицины должны быть в центре постоянного внимания нашего государства» - о селекторном совещании, которое прошло под председательством президента. Как отмечается, на совещании обсуждены проблема нехватка медицинских кадров в регионах, текущее состояние развития частного сектора в системе здравоохранения, указано на имеющиеся серьезные проблемы в вопросах лекарственного обеспечения и ценообразования.



В субботних номерах газет опубликовано сообщение УзА под заголовком «В основе всех наших действий воплощена благородная цель - удовлетворенность жизнью людей». В нем говорится, что президент Узбекистана посещает Наманганскую область.

Глава государства ознакомился с промышленными и социальными объектами, новыми проектами в сфере производства сельскохозяйственной продукции, провел встречи с жителями области.



«Глава нашего государства подчеркнул необходимость резкого сокращения площадей хлопчатника в тех районах, где низок урожай, вместо этого выращивать фрукты и овощи, бахчевые культуры. Люди должны получать достойное вознаграждение за свой труд», - пишет УзА. В частности, президент поручил разработать научные основы выращивания каперсов и механизм экспорта, организовать ассоциацию по развитию их выращивания.



В ряде официальных узбекских СМИ 7 июля опубликовано объявление Научно-просветительского мемориального комплекса имени И.Каримова о приеме от граждан Узбекистана и иностранных государств письменных, фото- и видеоматериалы, в которых отражены их воспоминания, связанные жизнью и деятельностью первого президента страны. Как отмечается в тексте объявления, эта работа осуществляется «в целях увековечения памяти выдающегося государственного деятеля, Первого Президента Республики Узбекистана Ислама Каримова, посвятившего свою жизнь строительству и становлению нашего независимого государства, упрочению его позиций в мире, завоевавшего высочайший авторитет в стране и на международной арене».



В газетах 6 июля опубликовали материал под заголовком «Министр иностранных дел ответил на вопросы граждан». В нем говорится о прямом диалоге министра иностранных дел с гражданами.

«Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов рассказал о проводимой работе по защите прав и законных интересов наших сограждан за рубежом», - пишут СМИ. Газета Uzbekistan Today опубликовала материал на эту под заголовком «А.Камилов: «Наши двери открыты».



Узбекские СМИ широко распространили 7 июля «Обращение судей Республики Узбекистан к народу Узбекистана». Сообщение о мероприятии, на котором было принято это обращение, публикуется под заголовком «Суды должны стать «Обителью справедливости».



В этот же день в газетах опубликована информация УзА «В Муйнак поступила чистая питьевая вода». В ней сообщается, что в январе этого президент дал старт прокладке водопроводной сети Кунград-Муйнак, призванной решить проблему питьевого водоснабжения жителей Муйнакского района. И вот, спустя пять месяцев, строительство водопровода протяженностью 101 километр завершено, жителям района начала подаваться чистая питьевая вода.



Под заголовком «Начато строительство нового автомобильного завода» в печати 7 июля сообщается о церемонии закладки фундамента автомобильного завода, строящегося акционерной компанией «Узавтосаноат» совместно с группой «Пежо Ситроен». Как сообщается, новый завод будет выпускать легкие коммерческие автомобили под брендами Peugeot и Citroen, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов. Уставный капитал совместного предприятия составляет 30 миллионов евро. На реализацию проекта привлекаются инвестиции на сумму 130 миллионов евро.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали 7 июля статью, озаглавленную «500 процессов и 5 тысяч деталей». Речь - о деятельности АО СП GM Uzbekistan. Как пишут газеты, исполняющий обязанности генерального директора GM Uzbekistan Рустам Раджапов подробно рассказал о деятельности первенца автопрома страны — асакинского автозавода имени Ислама Каримова. Сегодня в него входят филиалы в городе Питнак Хорезмской области и в столице. На их базе выпускаются десять моделей автомобилей разного класса. Коллектив состоит из десяти тысяч рабочих, специалистов и персонала руководящего звена.



В этих же изданиях опубликованы материалы очередного исследования Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» под заголовком «Госорганы и граждане: как складываются отношения». «Почти половина респондентов — 49,2 процента — считают, что «информация о деятельности органов исполнительной власти на местах открыта и доступна». И этот показатель за три последних месяца вырос на 9,5 процента. В то же время, по мнению каждого третьего участника опроса, «информация открыта не вся и доступна не всем гражданам».



Газета «Узбекистон овози» 8 июля опубликовала интервью с руководителем агентства внешней миграции под заголовком «Расширяются возможности для законной работы в России». Собеседник издания рассказал, какой документ подписан между Узбекистаном и РФ в сфере трудовой миграции, что он предусматривает, как на законном основании поехать работать в Россию.



«В Узбекистане при содействии с Россией открываются центры. С началом их работы будущие трудовые мигранты могут перед выездом подготовиться и сдать необходимый экзамен, оформить страховые полисы и даже пройти медосмотр», - говорится в публикации.



В этом же издании 7 июля опубликован большой материал под заголовком «102 решения бывшего хокима». Журналисты издания описывают, как десять лет обивал пороги местных органов власти предприниматель, который хотел создать парк культуры и отдыха в Навои. Поводом к публикации стало письмо жителей города, которое подписали больше 500 человек. В городе менялись хокимы, каждый обещал помочь бизнесмену, на мало что делал на практике. А предпоследний, взял и отдал своим решением часть территории парка для строительства новой столовой. Этого хокима в апреле 2017 года сняли. Сейчас идет выяснение, насколько были правомочны принятые в период его работы хокимом города 102 решения. А предприниматель все ждет поддержки.



В газете «Народное слово» 4 июля опубликована заметка корреспондента издания в Самарканде под заголовком «Дороги малые, недочеты большие». «Состояние дорог, проходящих по территории периферийных жилых кварталов и массивов, вызывает у горожан серьезные нарекания, о чем говорят многочисленные обращения в редакцию», - пишет автор.



Газета «Ишонч» 4 июля опубликовала целую полосу под рубрикой «Общественный контроль». Здесь публикуются материалы, в которых показана работа детских парков («Забытый сад», «Не убивайте детство»).



Газета «Менинг мулким – Частная собственность» опубликовала разъяснения для владельцев гаражей. В частности, даются ответы на вопросы, кто вправе принять решение о том, чтобы гараж убрали, за сколько времени владельца предупреждают об этом, кто вправе сносить гараж, кому принадлежат материалы этого строения и так далее.



