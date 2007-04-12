Зуб даю, век воли не видать



Судебные исполнители Юкори-Чирчикского района Ташкентской области Ф. Умаров и Ж. Юлдашев, используя угрозы и шантаж, вынудили банкиров списать со счетов иностранного предприятия ООО Texnoinvest ST около 600 миллионов сумов по иску компании Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi. Вынудили, несмотря на то, что решение экономического суда ещё не вступило в законную силу и ждёт своего апелляционного рассмотрения. Спешка наводит на предположение о наличии сговора между представителями турецкой компании, судьями Ташкентского областного экономического суда и судоисполнителями с целью незаконного обогащения.



Напомним вкратце суть проблемы, озвученной нашим изданием 21 июня этого года в публикации



Отметим, все эти действия осуществляются без своевременного и должного извещения ответчика. О судейских манипуляциях тот узнает



Действия судебных исполнителей, фамилии и инициалы которых фигурируют в первом абзаце этой публикации, - из той же серии. С чего бы они, обильно выделяя слюну, топая ногами и вопя, как потерпевшие, требовали от банка срочно снять деньги со счета Texnoinvest ST? Из стремления своевременно доложить? Исключено - они были извещены о дате пересмотра решения суда письмом судьи Л. Кариевой, где говорилось, что судебный акт, принятый её коллегой, «не считается вступившим в силу».



Можно предположить, что судьи Ташкентского областного хозяйственного суда Б. Кенжаев и С. Ходжаев, понимающие незаконность своих действий, равно как и возможную перспективу отмены судебного решения в контексте неукоснительного соблюдения закона и требований к судам президента Узбекистана, решили подстраховаться, лично мотивировав прилив рвения судоисполнителей, чтобы как можно быстрее деньги Texnoinvest ST были выведены из страны. Как мы упоминали, цена вопроса - 132 тысячи евро, пусть и по курсу Центрального банка. Уйдут деньги – уйдет проблема.



… Днями Верховный суд Узбекистана



Есть ли выход из ситуации? Есть, и не особенно сложный. Судей, равно как и некоторых других государственных служащих (сотрудников МВД, прокуратуры, налоговой и таможенной службы) надо безжалостно увольнять за системные нарушения закона, причем, если говорить об уголовной ответственности, применяемой к этой категории чиновников, то она должна быть беспрецедентно высокой. Плюс непременное лишение права до конца жизни работать в правоохранительных и судебных структурах. Излишне категорично? Допускаем. Но не сделай мы этого, правового государства не построим. Те, кто в строительстве не заинтересован, заболтают дело обращениями типа: «Зуб даю, век воли не видать».



Звучит обнадёживающе, но гарантий никаких.



Напомним вкратце суть проблемы, озвученной нашим изданием 21 июня этого года в публикации «С чего так спешат казии?» Судья Ташкентского областного хозяйственного суда Б. Кенжаев при отсутствии двустороннего контракта принимает к рассмотрению иск компании Turko profil kimya sanayi ve ticaret anonim Sirketi к иностранному предприятию Texnoinvest ST о взыскании задолженности за товар и удовлетворяет требования истца. Не согласный с решением ответчик направляет апелляционную жалобу, которую в суде как-то странно «теряют» и не менее странно «находят». Уже другой судья – С. Ходжаев – сначала назначает дату рассмотрения апелляции, затем признает решение суда первой инстанции вступившим в силу и за сутки до назначенного заседания апелляционной коллегии выдает истцу исполнительный лист для предъявления в банк.Отметим, все эти действия осуществляются без своевременного и должного извещения ответчика. О судейских манипуляциях тот узнает задним числом , что исключает своевременное реагирование. На что, надо полагать, и был сделан расчет.Действия судебных исполнителей, фамилии и инициалы которых фигурируют в первом абзаце этой публикации, - из той же серии. С чего бы они, обильно выделяя слюну, топая ногами и вопя, как потерпевшие, требовали от банка срочно снять деньги со счета Texnoinvest ST? Из стремления своевременно доложить? Исключено - они были извещены о дате пересмотра решения суда письмом судьи Л. Кариевой, где говорилось, что судебный акт, принятый её коллегой, «не считается вступившим в силу».Можно предположить, что судьи Ташкентского областного хозяйственного суда Б. Кенжаев и С. Ходжаев, понимающие незаконность своих действий, равно как и возможную перспективу отмены судебного решения в контексте неукоснительного соблюдения закона и требований к судам президента Узбекистана, решили подстраховаться, лично мотивировав прилив рвения судоисполнителей, чтобы как можно быстрее деньги Texnoinvest ST были выведены из страны. Как мы упоминали, цена вопроса - 132 тысячи евро, пусть и по курсу Центрального банка. Уйдут деньги – уйдет проблема.… Днями Верховный суд Узбекистана распространил так называемое Обращение судей к народу, в котором те клялись следовать закону и соблюдать очевидные для представителей судейского корпуса нормы. Обращение, по меньшей мере, странное, если принять во внимание, что каждый судья, вступая в должность, приносит присягу, обязуясь строго следовать закону и соблюдать Конституцию. Один из наших постоянных читателей сравнил Обращение с обязательствами члена общества анонимных алкоголиков, убеждающего товарищей по несчастью, что чуть ли не вечером покончит с позорным прошлым, но уже через час «принимающего на грудь» в прежнем объеме.Есть ли выход из ситуации? Есть, и не особенно сложный. Судей, равно как и некоторых других государственных служащих (сотрудников МВД, прокуратуры, налоговой и таможенной службы) надо безжалостно увольнять за системные нарушения закона, причем, если говорить об уголовной ответственности, применяемой к этой категории чиновников, то она должна быть беспрецедентно высокой. Плюс непременное лишение права до конца жизни работать в правоохранительных и судебных структурах. Излишне категорично? Допускаем. Но не сделай мы этого, правового государства не построим. Те, кто в строительстве не заинтересован, заболтают дело обращениями типа: «Зуб даю, век воли не видать».Звучит обнадёживающе, но гарантий никаких.