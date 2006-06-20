Трындеть не воспрещается



В октябре 2017 года, после перерыва в 15 лет, в Ташкенте пройдет региональная Центральноазиатская конференция СМИ «Открытая журналистика в Центральной Азии», организованная офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации.



Согласно официальному сообщению ОБСЕ, «В ходе двухдневной конференции около 80 участников, включая журналистов, представителей правительств, организаций гражданского общества и научных кругов, обсудят с международными экспертами текущие проблемы свободы СМИ в Центральной Азии».



