Трындеть не воспрещается

В октябре 2017 года, после перерыва в 15 лет, в Ташкенте пройдет
региональная Центральноазиатская конференция СМИ «Открытая журналистика в
Центральной Азии», организованная офисом представителя Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы
средств массовой информации.
Согласно официальному сообщению
ОБСЕ, «В ходе двухдневной конференции около 80 участников, включая
журналистов, представителей правительств, организаций гражданского
общества и научных кругов, обсудят с международными экспертами текущие
проблемы свободы СМИ в Центральной Азии».
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