Зачем нам новый паспорт?



Президент Узбекистана издал постановление , одним из последних пунктов которого профильным министерствам и ведомствам поручено «в месячный срок внести обоснованные предложения по введению заграничного паспорта, предусматривающие конкретные этапы, сроки, технические условия и финансовые затраты введения заграничного паспорта».



Нужны ли специальные загранпаспорта в стране, где в гражданский паспорт уже внесены биометрические данные владельца, что соответствует международным требованиям, тем более, что осенью 2017 года начнется замена водительских удостоверений? Скорее, нет, чем да. Другой вопрос – отмена порочной практики регулярного получения разрешительных виз в органах внутренних дел, сопровождаемой унизительным сбором характеристик и справок, подтверждающих благонадежность гражданина. Отменить разрешительные визы (их еще называют стикеры) на право покинуть страну значительно дешевле введения новых паспортов, а эффект, если говорить о конституционном праве на свободу передвижения, - тот же.



В постановлении ни слова не сказано об отмене так называемых «разрешительных виз», без наличия которых выезд граждан Узбекистана в дальнее зарубежье невозможен.Нужны ли специальные загранпаспорта в стране, где в гражданский паспорт уже внесены биометрические данные владельца, что соответствует международным требованиям, тем более, что осенью 2017 года начнется замена водительских удостоверений? Скорее, нет, чем да. Другой вопрос – отмена порочной практики регулярного получения разрешительных виз в органах внутренних дел, сопровождаемой унизительным сбором характеристик и справок, подтверждающих благонадежность гражданина. Отменить разрешительные визы (их еще называют стикеры) на право покинуть страну значительно дешевле введения новых паспортов, а эффект, если говорить о конституционном праве на свободу передвижения, - тот же.