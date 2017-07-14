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Барыня приехали

13 июля постановлением президента Узбекистана с формулировкой «в связи с выходом на пенсию» освобождена от должности, казалось, бессменный первый заместитель министра финансов Татьяна Гуськова, которую в правительстве за глаза звали «барыня». По информации из осведомленных источников, она считалась самым авторитетным консультантом бывшего министра финансов Рустама Азимова, ей, находившейся на своем посту свыше 30 лет, безоговорочно доверял первый президент Узбекистана, её веское слово предопределяло любое сколь-нибудь значимое в финансовой системе решение. Эффектная от природы, уверенная в собственной незаменимости, влиятельная и очень дорогая, она не шла по коридорам министерства, а несла себя. Отсюда - и «барыня».

Новым первым заместителем министра финансов стал Ахадбек Хайдаров.

Барыня приехали


Соб. инф.



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Просмотров: 602     14 июля 2017



 
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