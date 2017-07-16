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Партийное покаяние

10-15 июля 2017 года

Республиканские СМИ 11 июля распространили сообщение «Широкомасштабные реформы служат дальнейшему повышению благосостояния нашего народа». В нем рассказывается о втором дне пребывания президента в Наманганской области, состоявшемся в конце минувшей недели.

В этот день же день газеты напечатали отчет УзА, в котором рассказывается о том, что президент «10 июля ознакомился с созидательной работой, осуществляемой в городе Ташкенте». Этот материал публикуется под заголовком «Шавкат Мирзиёев: наша главная цель – создать все необходимые условия для людей».

В газетах 12 июля опубликовано сообщение УзА под заголовком «Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Кабинета Министров – министра иностранных дел Туркменистана».

В этих же номерах печатных изданий опубликовано короткое интервью под заголовком «Рашид Мередов: «Обсуждена реализация достигнутых договоренностей».

Все ведущие узбекские СМИ 13 июля распространили доклад президента на видеоселекторном совещании, посвященном анализу деятельности палат парламента, политических партий, Экологического движения Узбекистана, областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов и задачам на перспективу. Этот текст публикуется под заголовком «Парламент нашей страны должен стать школой истинной демократии, инициатором и основным исполнителем реформ».

Республиканские газеты 14 июля опубликовали постановление президента «Об учреждении нагрудного знака «Махалла ифтихори». В положении о знаке говорится, что им «награждаются активные и инициативные граждане, представители общественных структур, внесшие достойный вклад в дело усиления роли и значения органов самоуправления граждан в обществе, обеспечения стабильности духовной среды на местах, укрепления межнациональной дружбы и согласия, воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и верности идеям независимости, осуществления социальной поддержки населения, широкомасштабных профилактических мероприятий и общественного контроля, развития материально-технической базы сходов граждан махаллей».

В субботних номерах республиканских изданий опубликовано постановление президента «Об учреждении нагрудного знака «Ме?нат фахрийси». Им «награждаются соотечественники пенсионного возраста за многолетний добросовестный и плодотворный труд в сфере экономики, производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, юриспруденции и в других отраслях страны, а также неработающие матери, посвятившие жизнь делу сохранения крепкой семьи, снискавшие уважение в обществе и воспитавшие детей в духе ответственности перед обществом, уважения к старшему и младшему поколению, национальным и общечеловеческим ценностям, любви к Родине и преданности идеям независимости». Документом также предусмотрено, что на дверях квартир и жилых домов, где проживают награжденные нагрудным знаком «Мехнат фахрийси» будут устанавливаться именные таблички.

В этот же день в газетах опубликовано послание директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард на имя президента Узбекистана. «Господин Президент, я твердо уверена, что Узбекистан получит огромную отдачу от намеченных реформ и позвольте еще раз заверить Вас, что мы предоставим Вам всю имеющуюся в нашем распоряжении поддержку», - говорится в послании.

В начале недели ряд изданий опубликовали объявление о конкурсе «Самая лучшая научно-популярная статья, посвященная памяти Ислама Каримова». В тексте объявления говорится, что для участия необходимо до 31 декабря этого года направить материалы, опубликованные в 2016-2017 годах в узбекских и зарубежных СМИ в Научно-просветительский мемориальный комплекс имени первого президента Узбекистана.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 12 июля перепечатали статью, опубликованную в издании «Московский комсомолец» под заголовком «Авторитарный реформатор:  Президент Узбекистана делает из страны «азиатского дракона». «Казалось бы, глава авторитарного государства, фактически получивший власть «по умолчанию», должен холить и лелеять действующий в стране режим. Но, судя по первым шагам, он собирается войти в историю в качестве реформатора. Вместе с экспертами «МК» разобрался, во что наследник Ислама Каримова собирается превратить крупнейшее государство Центральной Азии», - пишет автор.

Газеты «Узбекистон овози» и «Голос Узбекистана» 14 июля опубликовали статью под заголовком «Мероприятие, проводимое ради «галочки», не приносит пользу партии». Автор пишет о формализме, который есть в работе многих парторганизаций.

«…На первое место здесь ставится не практическая работа, а отчет для «заполнения» бумаги. А от фиксируемого лишь на бумаге «результата» никакой пользы нет. К сожалению, некоторые партийные организации, депутатские объединения вместо того, чтобы оказывать практическую помощь людям, изучать существующие проблемы и находить пути их решения, «гонятся» за «сухими» цифрами», - пишет автор.

Молодежное издание «Туркистон» две полосы отвело под материал «Не мечтай о дальних краях». Авторы рассуждают о том, какие мотивы побуждают молодежь выезжать на заработки за рубеж. Речь идет и о низких зарплатах, о взятках при поступлении на работу, отсутствии здоровой конкуренции, безынициативности.   

В газете «Жамият» 14 июля опубликована статья «О тех, кто закрывает дороги».  Автор описывает стихийные автомобильные остановки, на которых находят себе работу в основном «глухонемые». «Иногда, задумаешься, кто набирает такое количество глухонемых на такую работу?», - задается вопросом журналист.  
 
Газета «Оила ва жамият» опубликовала критический материал о низком качестве хлеба. В статье под заголовком «Кто отвечает за качество хлеба?», говорится о том, что продукция пекарей портится быстро.
   
Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало материал «Бассейны, ждущие чистую воду». Автор провел собственное расследование бассейнов и узнал, в какой воде плавают жители Ташкента. Специалисты заверили журналиста, что контролируют чистоту и безопасность. Но на самом деле оказалось, что в городе есть бассейны, где воду меняют раз в месяц и пускают всех желающих безо всякой медицинской справки.


Партийное покаяние


Соб. инф.



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Просмотров: 1363     16 июля 2017



 
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