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Здесь русский дух...

В Минске завершил работу XIX Всемирный конгресс русской прессы, в торжественном открытии которого принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. В своем обращении к владельцам СМИ, издаваемым на русском языке за пределами России, он отметил, что русский язык востребован в его стране, являясь вторым государственным, а русские и белорусы – один народ. После чего было зачитано приветствие участникам конгресса президента России Владимира Путина и премьер-министра этой страны Дмитрия Медведева.

Начало дискуссии, проходившей под девизом, «Партнёрство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации», положил главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, прибывший на конгресс в сопровождении жены. Он призвал журналистов объективно относиться к российской истории, отталкиваясь от различных источников, а не от одного. После чего к трибуне взлетел главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и, бросив в зал лозунг «Либо секс, либо память», принялся энергично отстаивать свою позицию, принципиально расходившуюся с мнением предыдущего оратора.

Позиция не укладывалась в 5 минут – лимита на каждого выступающего, о чем напомнил модератор дискуссии, генеральный директор Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Владимир Гусман. Оскорбленный тем, что его приравняли ко всем прочим, А. Венедиктов проворчал, что в Москве ему обещали 8 минут, но упорствовать не стал и покорно покинул трибуну.

В целом дискуссия, продолжавшаяся вплоть до сегодняшнего дня, вышла интересной и полезной, поскольку основные вопросы, волнующие владельцев зарубежных СМИ, обсуждались в оптимальной для таких встреч неформальной обстановке. За чашкой кофе и рюмкой водки, в поездках по Беларуси, когда за окнами автобусов ухоженные зеленые поля, такие же ухоженные города и хутора, красивейшие леса и озера, а во время небольших остановок – гостеприимные хозяева. Простые, бесхитростные, открытые и доброжелательные.

Добавим к сказанному, что участникам XIX Всемирного конгресса русской прессы повезло присутствовать на открытии ежегодного фестиваля «Славянский базар». Добавим и то, что газета «Новости Узбекистана», которую на конгрессе представлял издатель Виктор Михайлов, была отмечена специальным дипломом.

Здесь русский дух...


Соб. инф.



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Просмотров: 1310     16 июля 2017



 
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