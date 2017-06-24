Бесприютными не останемся



В распоряжении редакции оказалось графическое изображение 3D модели комплекса зданий бывшего детского приюта постройки 1916 года, подлежащего реставрации, предполагающей тщательный разбор и не менее тщательную сборку комплекса на новом месте. Наличие модели, над которой, как нам удалось установить, работали сотрудники двух ташкентских градостроительных институтов, свидетельствует о намерении власти сохранить этот исторический объект и опровергает слухи о тайно готовящемся его уничтожении, как не представляющем исторической ценности. Более того: из совершенно достоверных источников стало известно, что в перспективе комплекс зданий бывшего детского приюта украсит центр Ташкента, где уже есть несколько аналогичных строений той же эпохи.



По словам одного из ведущих специалистов Госстроя Узбекистана, мероприятия по переносу памятника архитектуры начала ХХ века (регенерация) предполагают максимально полное сохранение в объекте уникального кирпича (его пронумеруют с указанием местоположения в кладке), что облегчит восстановление элементов внешнего декора, коим богато здание приюта. При визуальной идентичности комплекс будет отвечать всем современным техническим требованиям, предъявляемым к строительству зданий на современном этапе. Реставрация и перенос исторического архитектурного ансамбля, подчеркнул специалист Госстроя, инициирована президентом Узбекистана и обусловлена стремлением сохранить объект как уникальное свидетельство материальной культуры прошлого.



От себя добавим, что это еще оперативная и, главное, адекватная реакция президента на настроения в обществе, принципиально отличающаяся от реакции предшественника. Нынешний президент, узнав, что исторический комплекс зданий может быть навсегда утрачен, поручил правительству держать реставрацию и регенерацию памятника архитектуры в поле зрения. Прежнего, отдававшего приказы об уничтожении памятников истории и культуры так называемого колониального периода, реакция общества волновала в последнюю очередь.



Вспомним, каков был накал недовольства ташкентцев в 2009 году, когда вопреки здравому смыслу и желаниям горожан тотальной вырубке



Сегодня ситуация иная. И даже принципиально иная. С подачи первого лица государства и ориентируясь на него, представители всех ветвей власти вынуждены чутко улавливать настроения в обществе, корректируя свои действия и при первой же необходимости объясняя их. Пока действительно вынуждены, но и это серьезное достижение.



Наличие модели, над которой, как нам удалось установить, работали сотрудники двух ташкентских градостроительных институтов, свидетельствует о намерении власти сохранить этот исторический объект и опровергает слухи о тайно готовящемся его уничтожении, как не представляющем исторической ценности. Более того: из совершенно достоверных источников стало известно, что в перспективе комплекс зданий бывшего детского приюта украсит центр Ташкента, где уже есть несколько аналогичных строений той же эпохи.По словам одного из ведущих специалистов Госстроя Узбекистана, мероприятия по переносу памятника архитектуры начала ХХ века (регенерация) предполагают максимально полное сохранение в объекте уникального кирпича (его пронумеруют с указанием местоположения в кладке), что облегчит восстановление элементов внешнего декора, коим богато здание приюта. При визуальной идентичности комплекс будет отвечать всем современным техническим требованиям, предъявляемым к строительству зданий на современном этапе. Реставрация и перенос исторического архитектурного ансамбля, подчеркнул специалист Госстроя, инициирована президентом Узбекистана и обусловлена стремлением сохранить объект как уникальное свидетельство материальной культуры прошлого.От себя добавим, что это еще оперативная и, главное, адекватная реакция президента на настроения в обществе, принципиально отличающаяся от реакции предшественника. Нынешний президент, узнав, что исторический комплекс зданий может быть навсегда утрачен, поручил правительству держать реставрацию и регенерацию памятника архитектуры в поле зрения. Прежнего, отдававшего приказы об уничтожении памятников истории и культуры так называемого колониального периода, реакция общества волновала в последнюю очередь.Вспомним, каков был накал недовольства ташкентцев в 2009 году, когда вопреки здравому смыслу и желаниям горожан тотальной вырубке подвергли столетние деревья в столичном сквере, почти на каждом из которых со времен советской власти была табличка «Охраняется государством»? Когда за двое суток, без объяснения причин сравняли с землей притулившееся к скверу здание работы русского архитектора Александра Бенуа, некогда служившее православным храмом? Накал недовольства зашкаливал. И что? Где дубы и платаны, где храм?Сегодня ситуация иная. И даже принципиально иная. С подачи первого лица государства и ориентируясь на него, представители всех ветвей власти вынуждены чутко улавливать настроения в обществе, корректируя свои действия и при первой же необходимости объясняя их. Пока действительно вынуждены, но и это серьезное достижение.