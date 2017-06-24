 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ситуация Бесприютными не останемся
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Бесприютными не останемся

В распоряжении редакции оказалось графическое изображение 3D модели комплекса зданий бывшего детского приюта постройки 1916 года, подлежащего реставрации, предполагающей тщательный разбор и не менее тщательную сборку комплекса на новом месте. Наличие модели, над которой, как нам удалось установить, работали сотрудники двух ташкентских градостроительных институтов, свидетельствует о намерении власти сохранить этот исторический объект и опровергает слухи о тайно готовящемся его уничтожении, как не представляющем исторической ценности. Более того: из совершенно достоверных источников стало известно, что в перспективе комплекс зданий бывшего детского приюта украсит центр Ташкента, где уже есть несколько аналогичных строений той же эпохи.

По словам одного из ведущих специалистов Госстроя Узбекистана, мероприятия по переносу памятника архитектуры начала ХХ века (регенерация) предполагают максимально полное сохранение в объекте уникального кирпича (его пронумеруют с указанием местоположения в кладке), что облегчит восстановление элементов внешнего декора, коим богато здание приюта. При визуальной идентичности комплекс будет отвечать всем современным техническим требованиям, предъявляемым к строительству зданий на современном этапе. Реставрация и перенос исторического архитектурного ансамбля, подчеркнул специалист Госстроя, инициирована президентом Узбекистана и обусловлена стремлением сохранить объект как уникальное свидетельство материальной культуры прошлого.

От себя добавим, что это еще оперативная и, главное, адекватная реакция президента на настроения в обществе, принципиально отличающаяся от реакции предшественника. Нынешний президент, узнав, что исторический комплекс зданий может быть навсегда утрачен, поручил правительству держать реставрацию и регенерацию памятника архитектуры в поле зрения. Прежнего, отдававшего приказы об уничтожении памятников истории и культуры так называемого колониального периода, реакция общества волновала в последнюю очередь.

Вспомним, каков был накал недовольства ташкентцев в 2009 году, когда вопреки здравому смыслу и желаниям горожан тотальной вырубке подвергли столетние деревья в столичном сквере, почти на каждом из которых со времен советской власти была табличка «Охраняется государством»? Когда за двое суток, без объяснения причин сравняли с землей притулившееся к скверу здание работы русского архитектора Александра Бенуа, некогда служившее православным храмом? Накал недовольства зашкаливал. И что? Где дубы и платаны, где храм?

Сегодня ситуация иная. И даже принципиально иная. С подачи первого лица государства и ориентируясь на него, представители всех ветвей власти вынуждены чутко улавливать настроения в обществе, корректируя свои действия и при первой же необходимости объясняя их. Пока действительно вынуждены, но и это серьезное достижение.

Бесприютными не останемся

Бесприютными не останемся


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1080     18 июля 2017


Пересечения по теме
  • Узбекистан своих не бросил 24 июня 2017 в рубрике Ситуация
  • Законно нельзя, за незаконно карают 12 мая 2017 в рубрике Ситуация
  • Чтобы не придавили ненароком... 27 мая 2014 в рубрике Ситуация
  • Нет денег - умри 8 октября 2016 в рубрике Ситуация
  • Судьба МТС Beeline не грозит 14 мая 2017 в рубрике Ситуация
  • О, дайте, дайте мне работу 27 мая 2015 в рубрике Ситуация
  • Не всё так безнадёжно... 18 сентября 2012 в рубрике Ситуация
  • «Газпром» проявляет нервозность? 21 ноября 2008 в рубрике Ситуация
  • Независмы от электричества 19 августа 2015 в рубрике Ситуация
  • Опиум пахнет, а деньги - нет 21 мая 2012 в рубрике Ситуация
  • Бизнес и ничего личного? 28 февраля 2014 в рубрике Ситуация
  • Самые «читающие» в стране – самые бедные 25 января 2014 в рубрике Ситуация
  • Наш ответ не должен быть обагрён кровью 19 июня 2016 в рубрике Ситуация
  • В Ташкенте бензина мало, в регионах нет вовсе 20 ноября 2006 в рубрике Ситуация
  • Мертвые не потеют 3 августа 2011 в рубрике Ситуация


    •
     
    Архив новостей
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. До третьей семёрки!
      18 июля 2017 в рубрике Дата
    2. Налоговый комитет отойдет в мир иной
      18 июля 2017 в рубрике Версия
    3. Бесприютными не останемся
      18 июля 2017 в рубрике Ситуация
    4. Партийное покаяние
      16 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    5. Здесь русский дух...
      16 июля 2017 в рубрике Факт
    6. Барыня приехали
      14 июля 2017 в рубрике Назначения
    7. Трындеть не воспрещается
      13 июля 2017 в рубрике Факт
    8. Зачем нам новый паспорт?
      13 июля 2017 в рубрике Ситуация
    9. Зуб даю, век воли не видать
      9 июля 2017 в рубрике Право
    10. По волнам нашей памяти
      9 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Просто член
      7 июля 2017 в рубрике Лица
    12. Не брать взятки не обещали
      7 июля 2017 в рубрике Ситуация
    13. Битва за сум
      6 июля 2017 в рубрике Мнение
    14. Усечённая арифметика
      5 июля 2017 в рубрике Право
    15. Мужик сказал - банкир сделал
      4 июля 2017 в рубрике Экономика
    16. Сколько жён в самый раз?
      3 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    17. Поднатужимся и заплатим
      1 июля 2017 в рубрике Факт
    18. Уже не «Камолот», еще не комсомол
      1 июля 2017 в рубрике Факт
    19. Очередь к председателю
      30 июня 2017 в рубрике Бывает...
    20. Внутренние дела в контексте внешних
      29 июня 2017 в рубрике Братья
    21. Евангелие от «Лукойл»
      29 июня 2017 в рубрике Связи
    22. Постельный клоп: нас рать
      28 июня 2017 в рубрике Ситуация
    23. Дважды друзья
      28 июня 2017 в рубрике Дата
    24. Аккуратней с кредитами
      25 июня 2017 в рубрике Экономика
    25. Платное стойло для вашего авто
      25 июня 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Возвращение в реальность  (9430 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Экономика
    2. Народ ждут большие деньги  (8748 просмотров)
      23 июня 2017 с сайта Факт
    3. Битва за сум  (8700 просмотров)
      6 июля 2017 с сайта Мнение
    4. На первый-второй, рассчитайсь  (8288 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Бывает...
    5. Аккуратней с кредитами  (7650 просмотров)
      25 июня 2017 с сайта Экономика
    6. Постельный клоп: нас рать  (7444 просмотров)
      28 июня 2017 с сайта Ситуация
    7. Мужик сказал - банкир сделал  (7036 просмотров)
      4 июля 2017 с сайта Экономика
    8. Узбекистан своих не бросил  (6952 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Ситуация
    9. С чего так спешат казии?  (6225 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Право
    10. Очередь к председателю  (6102 просмотров)
      30 июня 2017 с сайта Бывает...
    11. Усечённая арифметика  (5994 просмотров)
      5 июля 2017 с сайта Право
    12. Указ для народа или народ для указа?..  (5961 просмотров)
      23 июня 2017 с сайта Ситуация
    13. Евангелие от «Лукойл»  (5915 просмотров)
      29 июня 2017 с сайта Связи
    14. Пост сдал  (5913 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Лица
    15. Зуб даю, век воли не видать  (5814 просмотров)
      9 июля 2017 с сайта Право
    16. Поднатужимся и заплатим  (5810 просмотров)
      1 июля 2017 с сайта Факт
    17. Как быть нам, султанам...  (5774 просмотров)
      19 июня 2017 с сайта Ситуация
    18. Зачем нам новый паспорт?  (5065 просмотров)
      13 июля 2017 с сайта Ситуация
    19. Вопрос снят, проблема закрыта  (5028 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Резонанс
    20. Барыня приехали  (4963 просмотров)
      14 июля 2017 с сайта Назначения
    21. Такую энегрию да в мирное русло...  (4854 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Резонанс
    22. Сел в министерское кресло  (4821 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Назначения
    23. Ума палата  (4740 просмотров)
      20 июня 2017 с сайта Факт
    24. Не брать взятки не обещали  (4703 просмотров)
      7 июля 2017 с сайта Ситуация
    25. Платное стойло для вашего авто  (4687 просмотров)
      25 июня 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства