18 июля исполнилось 77 лет надёжному и испытанному другу нашего издания генеральному секретарю Международного общества прав человека (МОПЧ) с центром во Франкфурте-на-Майне профессору Марату Захидову.
Возраст почтенный, предполагающий приятное времяпрепровождение и безмятежное миросозерцание в окружении детей, внуков и правнуков, но это не для профессора. Он по-прежнему деятелен, энергичен и очень подвижен в части перемещений из одного государства в другое. Как и ранее, Марат Тишаевич востребован в международных научных кругах, где заслужить репутацию серьезного ученого совсем непросто. Математик, просчитывающий свои действия на много ходов вперед, он не утратил эмоционального восприятия чужих проблем, чужой беды и чужого горя, что делает его работу в МОПЧ полезной и эффективной.
Сын президента Академии наук Узбекской ССР давно сумел доказать всем, что он не просто сын, а сын, достойный своего отца.
Многие лета вам, Марат Тишаевич Захидов! До третьей семёрки!
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