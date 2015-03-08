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До третьей семёрки!

18 июля исполнилось 77 лет надёжному и испытанному другу нашего издания генеральному секретарю Международного общества прав человека (МОПЧ) с центром во Франкфурте-на-Майне профессору Марату Захидову.

Возраст почтенный, предполагающий приятное времяпрепровождение и безмятежное миросозерцание в окружении детей, внуков и правнуков, но это не для профессора. Он по-прежнему деятелен, энергичен и очень подвижен в части перемещений из одного государства в другое. Как и ранее, Марат Тишаевич востребован в международных научных кругах, где заслужить репутацию серьезного ученого совсем непросто. Математик, просчитывающий свои действия на много ходов вперед, он не утратил эмоционального восприятия чужих проблем, чужой беды и чужого горя, что делает его работу в МОПЧ полезной и эффективной.

Сын президента Академии наук Узбекской ССР давно сумел доказать всем, что он не просто сын, а сын, достойный своего отца.

Многие лета вам, Марат Тишаевич Захидов! До третьей семёрки!

До третьей семёрки!


Редакция



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Просмотров: 119     18 июля 2017


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