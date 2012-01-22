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Налоговый комитет отойдет в мир иной

По информации из доверительных источников, Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана скоро может прекратить своё существование в качестве самостоятельной фискальной структуры, став одним из подразделений Министерства финансов либо Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре. Какой из двух вариантов реорганизации окажется для президента Узбекистана предпочтительнее, источник ответить затруднился. Пока же есть сведения, что в настоящее время сотрудников районных налоговых инспекций переводят в подразделения Бюро по принудительному исполнению, созданные в органах прокуратуры указом главы государства.

По мнению юристов, к которым наше издание обратилось с просьбой прокомментировать возможные структурные преобразования в системе государственного управления, передача ГНК Министерству финансов вполне логична и целесообразна, поскольку аккумулирует под одной крышей информацию о поступлении денег. Такая практика сложилась и доказала жизнеспособность в ряде успешных государств с эффективной экономикой, к примеру, в Японии.

Передача фискальных функций в ведение прокуратуры представляется юристам значительно менее привлекательной. Прокуратура и без того стала очевидным монстром с практически неограниченными репрессивными полномочиями, считают они. Отдать ей на откуп еще и сбор налогов – значит, как минимум, насторожить бизнес, особенно потенциальных зарубежных инвесторов, которым невозможно объяснить, почему в одном ведомстве сконцентрировано такое количество полномочий. К тому же, при таком раскладе сведения о поступлении денег в бюджет останутся разрозненными.

Налоговый комитет отойдет в мир иной


Соб. инф.



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Просмотров: 197     18 июля 2017


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