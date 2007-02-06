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В колыбель революции

19 июля президент Узбекистана подписал постановление об открытии Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге. Как сказано в документе, сделано это в целях «обеспечения эффективной защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан, оказания им качественной консульской правовой помощи, а также осуществления мониторинга миграционных потоков граждан Республики Узбекистан».

Министерству иностранных дел поручено в двухмесячный срок совместно с российскими коллегами решить «вопрос размещения и обустройства Генерального консульства Республики Узбекистан в г. Санкт-Петербурге, а также другие вопросы, связанные с организацией его деятельности».

В колыбель революции


Соб. инф.



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Просмотров: 903     20 июля 2017


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