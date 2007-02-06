В колыбель революции



19 июля президент Узбекистана подписал постановление об открытии Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.



Министерству иностранных дел поручено в двухмесячный срок совместно с российскими коллегами решить «вопрос размещения и обустройства Генерального консульства Республики Узбекистан в г. Санкт-Петербурге, а также другие вопросы, связанные с организацией его деятельности».



Как сказано в документе, сделано это в целях «обеспечения эффективной защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан, оказания им качественной консульской правовой помощи, а также осуществления мониторинга миграционных потоков граждан Республики Узбекистан».Министерству иностранных дел поручено в двухмесячный срок совместно с российскими коллегами решить «вопрос размещения и обустройства Генерального консульства Республики Узбекистан в г. Санкт-Петербурге, а также другие вопросы, связанные с организацией его деятельности».