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Сказки про колбаски

17 – 22 июля 2017 года

Все газеты Узбекистана 19 июля опубликовали отчет УзА под заголовком «Интересы человека должны быть всегда превыше всего». В нем говорится о том, что президент 15 июля побывал в Юнусабадском районе Ташкента.

«В Главном управлении внутренних дел города Ташкента организуется центр ситуационного управления «Безопасный город». Центр с применением геоинформационных технологий будет управлять и координировать действия служб безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, службы охраны, патрульно-постовой службы и других служб. Эта работа будет осуществляться с помощью средств наружного видеонаблюдения и современной сигнализационной техники, установленных на предприятиях, рынках, в образовательных и медицинских учреждениях, гостиницах, на улицах и в других общественных местах, служебных автомобилей, оснащенных глобальными навигационными системами GPS и ГЛОНАСС», - пишет УзА.

В этот же день печатные СМИ распространили постановление президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и комментарий к нему. Согласно принятому документу, «с 1 августа 2017 года импортные закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включенных в Перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в порядке исключения осуществляются без проведения тендерных торгов по прямым договорам по ценам, утверждаемым Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, Республиканским внешнеэкономическим государственным предприятием «Узмедэкспорт».

В газетах 19 июля опубликован указ Президента «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей». В документе, обнародованном в СМИ в среду, определены основные направления реформирования системы органов налоговой службы - широкое внедрение современных ИКТ, усиление ответственности должностных лиц уполномоченных органов и организаций за своевременное предоставление достоверной информации, связанной с вопросами налогообложения, выработка действенных механизмов профилактики налоговых правонарушений и повышения правовой культуры налогоплательщиков.

В субботних номерах печатных СМИ Узбекистана опубликован большой отчет УзА о посещении президентом Ташкентской области под заголовком «Перспективы дальнейшего развития промышленности и широкомасштабной созидательной работы».

«Ташкентская область не имела административного центра. В настоящее время ведутся работы по переустройству города Тойтепа в качестве областного центра, для этого приглашены зарубежные архитекторы. Состоялась презентация генерального плана города Тойтепа», - пишут СМИ.

В республиканских газетах 20 июля опубликован материал под заголовком «Дух конструктивизма и взаимопонимания», подготовленный ИА «Жахон». «17-19 июля этого года делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетила Брюссель для участия в XIII заседании Совета сотрудничества «Узбекистан - Европейский союз». Переговоры в рамках мероприятия прошли в духе конструктивизма и взаимопонимания. Предметно рассмотрев ход реализации ранее достигнутых договоренностей, стороны подчеркнули готовность развивать долгосрочное взаимовыгодное партнерство по широкому кругу вопросов», - пишет агентство.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово»18 июля опубликовали статью под заголовком «Политическим партиям нужно проснуться». В ней речь идет о реакции партий, деятельность которых подверг критике глава государства. «Сегодня само время требует от политических партий изменить свои методы работы и наладить диалог с населением и электоратом на системной основе. Партиям предстоит избавиться от прежнего состояния дремы, отказавшись от красноречивых лозунгов, завоевать доверие народа и избирателей конкретными делами», - пишет автор. Затем слово предоставляется лидерам партий, которые признают критику главы государства справедливой.

Ряд изданий 20 июля опубликовали сообщения об очередном заседании Международного пресс-клуба, посвященному анализу деятельности представительных органов власти, политических партий.

В печатных СМИ опубликовано интервью УзА с директором Бюро принудительного исполнения Ботиром Кудратхужаевым под заголовком «В электроснабжении и обеспечении природным газом будет обеспечена законность». Как сообщает собеседник агентства, «в ходе системного изучения состояния дел в сфере потребления энергоресурсов (за 40 дней после принятия указа) выявлено 432 нарушения закона. По ним возбуждено 67 уголовных дел и 365 дел об административном правонарушении. Основное внимание в ходе контрольных мероприятий уделяется работе должностных лиц предприятий по поставкам электроэнергии и природного газа, допустивших халатное отношение к своим обязанностям, злоупотребивших своей долж¬ностью. Их безответственному бездействию по сокращению дебиторской задолженности будет дана законная оценка. За минувший период ими допущено возникновение задолженности на 44,8 миллиарда сумов (40,4 миллиарда сумов - за электроэнергию, остальная сумма - за газ). По этим фактам возбуждено 12 уголовных дел».

В узбекских СМИ 21 июля опубликован материал УзА под заголовком «В память о выдающейся личности». В нем говорится, что в Хорезме широко отмечается 100-летие со дня рождения народного артиста Узбекистана, кавалера ордена «Буюк хизматлари учун» Комилжона Отаниёзова. «В Шаватском районе, где родился выдающийся хафиз, был реконструирован и благоустроен парк культуры и отдыха имени Комилжона Отаниёзова. В Ургенче созданы парк и творческий центр имени певца, открыт его дом-музей. Установлен бюст», - пишет УзА.

В субботних номерах газет «Халк сузи» и «Народное слово» опубликована большая статья под заголовком «Новая веха в истории Узбекистана». «Внедряемые в Узбекистане реформы в первую очередь адаптируются к различным изменениям ситуации в мире, в том числе в конъюнктуре мировой экономики. На деле выбранный путь доказывает свою устойчивость и жизнеспособность в условиях посткризисных явлений в мировой экономике, замедления темпов ее развития. Эксперты утверждают, что наблюдаемая в Узбекистане макроэкономическая стабильность позволяет эффективно противостоять внешним негативным проявлениям», - пишет автор.

«Правда Востока» 22 июля разместила на своих страницах статью, озаглавленную «Ветер перемен». «В стране происходят поистине исторические преобразования. Время меняется. Появились новые вызовы, и стране, без потрясений прошедшей период становления и развития, нужны новое ускорение, модернизация экономического потенциала», - говорится в подзаголовке к материалу. Далее автор описывает наиболее значимые решения нынешнего главы государства.

«Не будем забывать, что все новации зиждутся на мощном фундаменте, созданном Первым Президентом Исламом Каримовым, построившем независимое государство», - подчеркивает в заключительной части автор.

В газете «Адолат» 21 июля появилась новая рубрика «Говоря откровенно».  Первым в ней стал материал под заголовком «Когда у меня будет крыша над головой…или о том, когда закончатся хлопоты по получению жилья в кредит?». Автор рассказывает о собственных безуспешных попытках в течение 10 лет получить в Ташкенте жилье.

«Мы с женой утратили надежду получить квартиру в доме для молодых, которые возводятся под эгидой молодежного движения «Камолот». Попытки получить в кредит дешевый сельский дом в пригородах столицы также пока безуспешны», - пишет журналист. Заключает он словами о том, что такая безысходность толкает к выезду за рубеж в попытках заработать денег на собственное жилье.

Газета «Туркистон» 19 июля под рубрикой «Актуальная тема» опубликовала материал под заголовком «Позднее раскаяние». В нем речь идет о тех, кто в поисках большого заработка готов пускаться в самые далекие путешествия, рискуя здоровьем, а порой и жизнью. Автор призывает молодежь овладевать востребованными профессиями, не спешить заработать большие деньги, быть рачительными и скромными.

Другое издание «Хуррият» подняло тему женских мардикер-базаров. В переводе с узбекского языка заголовок статьи дословно звучит так: «Если у вас сломано ребро, разве оно не болит». Журналист записала истории женщин, вынужденных искать ежедневный заработок на рынках. Затем она ставит вопрос о деятельности органов трудозанятости, о созданных бюро, призванных предоставлять временную работу. В заключение выражает надежду на то, что комитет женщин и его подразделения на местах помогут в решении этой болезненной проблемы.

Еженедельное издание «Жамият» опубликовало расследование своих журналистов под заголовком «Почему мясо подорожало на 70%?». Авторы приводят цены в Ташкенте и регионах, согласно которым на рынках стоимость мяса  подорожала с 21 до 25%, а в супермаркетах – на 28-70%. Журналисты выяснили, что цены на корма официально не поднялись, но при этом приобрести их трудно. Узнали они и о том, что слухи о якобы экспорте мяса и мясопродуктов, болезни среди крупного и мелкого скота не имеют под собой оснований. Вывод, к которому приходят авторы, заключается в том, что оснований для такого резкого скачка цен на мясо все же нет.
 
Тему продолжает газета XXI Asr в заметке «Мясо стало дороже. Почему?». Журналист издания, опираясь на свои источники, пишет, что этой связано с высокими ценами на корма, а также началом экспорта мяса.

В этом же издании под рубрикой «Журналистское расследование» опубликован материал, озаглавленный «Тупик, или Оплатил самсу, которую не ел». Речь о фирме, которая на открытых торгах приобрела здание обанкротившейся компании. Заплатили деньги, а потом стало известно, что на объект наложен запрет следователем одного из РУВД Ташкента и вступить в права нового собственника нельзя. А причина в том, что бывший владелец здания - уроженец Грузии и гражданин Казахстана,- пообещав объект двум гражданам, получил с них немалые деньги. Против него возбуждено уголовное дело, но при этом он уже депортирован за пределы республики. «Добросовестный покупатель в тупике, выхода из сложившейся ситуации никто найти не может», – пишет издание.

Сказки про колбаски


Соб. инф.



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Просмотров: 1211     23 июля 2017


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