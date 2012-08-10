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Ни денег, ни оборудования

Третейские суды - относительно молодой вид судебного разбирательства в Узбекистане. Закон о третейских судах был принят 16 октября 2006 года и вступил силу 1 января 2007года. Альтернативные хозяйственному (теперь экономическому) суду и суду по гражданским делам третейские суды привлекают относительной демократичностью, приземленностью и при рассмотрении иска берут за услуги намного меньше, что немаловажно. Однако не все третейские суды рассматривают дела, соблюдая букву закона.   

В 2013 году, согласно государственному плану развития в Самаркандской области строительной индустрии, возникла необходимость возвести завод по производству плит перекрытий. Так как оборудование для их выпуска можно было приобрести только за границей, потребовалась иностранная валюта. В коммерческих банках приобрести её не удалось, и ЧП «Зарафшон Нур» обратилось в компанию «Узбеклизинг», хотя условия договора и представлялись кабальными. В июне 2014 года лизинговый договор был заключён, ЧП внесло авансовый платеж почти в 80 тысяч долларов США, но оборудование доставили только в начале марта 2015 года, после чего начались работы по его наладке и запуску. За период чуть более года ЧП выплатило 300 тысяч долларов по лизинговым платежам при общей стоимости оборудования в 600 тысяч долларов.

В сентябре 2016 года компания СП «Узбеклизинг», воспользовавшись небольшой задержкой в выплате задолженности со стороны ЧП «Зарафшон Нур», подала исковое заявление в постоянно действующей третейский суд при ташкентском городском филиале Ассоциации третейских судов. Суд удовлетворил иск. Согласно его решению, оборудование изъяли и передали третьему лицу.

Решение третейского суда было отменено определением хозяйственного суда города Ташкента от 13 февраля 2017 года. Постановлением апелляционной инстанции от 23 марта 2017 года оно оставлено в силе. Третейское соглашение признано недействительным, поскольку в нём не было прописано наименование постоянно действующего третейского суда, который вправе рассматривать споры подобного рода, что противоречит Закону «О третейских судах». Кроме того, в компетенцию третейского суда не входят дела об ипотечных договорах. Это - прерогатива хозяйственных (теперь экономических) судов. Вот только ЧП «Зарафшон Нур» от этого не легче. Оно осталось и без денег, и без оборудования, позволяющего эти деньги зарабатывать…

Сардор Исмаилов, адвокат

Ни денег, ни оборудования






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Просмотров: 2201     25 июля 2017


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