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Дочь без дефиса

Уважаемый министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Хафизович Камилов! Хотелось бы задать Вам несколько вопросов, но в виду того, что список журналистов, допускаемых в так называемый международный пресс-клуб, тщательно фильтруют (режимный объект, как нам объяснили), - вынуждены прибегнуть к UzMetronom – единственному информационному ресурсу, не отказавшему в нашей просьбе. Вопросы касаются статуса и деятельности постоянного представителя Узбекистана в ЮНЕСКО Лолы Исламовны Тилляевой (именно так она теперь представлена на сайте МИД), ранее известной как Л. И. Каримова-Тилляева.

В последнее время в информационном пространстве участились сообщения о присутствии этой дамы на различных дорогих вечеринках и презентациях за рубежом, показах мод, о том, что она наладила производство дорогого парфюма под своим брендом и так далее. Скажите на милость, это и есть функции представителя Узбекистана в ЮНЕСКО, по формальным признакам являющейся государственной служащей, или мы что-то неправильно понимаем? Нормально ли, что мадам, большую часть времени проживающая в Лос-Анджелесе (США), в особняке стоимостью 58 миллионов долларов, если верить зарубежным СМИ, или в чуть менее дорогих апартаментах на территории Швейцарии и Франции, по-прежнему является лицом Узбекистана в авторитетной международной организации?

Мы не спрашиваем, откуда у сотрудницы МИД такие деньги, мы верим Л. Тилляевой, еще при жизни папы поведавшей в интервью ВВС, что для покупки особняка ей с мужем пришлось продать ташкентскую квартиру, добавить немного из своих сбережений и взять банковский кредит. Мы просто интересуемся, соответствует ли мадам функциям, возложенным на неё должностью в вашем ведомстве.

Еще вопрос. Нормально ли, что Л. Тилляева и её мама, а не члены правительства Узбекистана, взяли на себя полномочия вести переговоры с правительством Москвы о проекте памятника первому президенту нашей страны? Нормально ли, что скульптора и архитектора памятника определяют члены семьи покойного национального лидера, а не члены правительства Узбекистана? Одно дело – памятник на его могиле, но речь идет об увековечивании не отца и не мужа, а основателя суверенного Узбекистана в дружественной нам России? И почему проект не представили на обсуждение народу, его почитавшему?

Мы не имеем ничего против благотворительной деятельности младшей дочери первого президента Узбекистана. Похвально, что госпожа Л. Тилляева недавно оплатила фильм, имеющий отношение к истории Узбекистана, а также помогает обездоленным детям из средств фонда «Сен елгиз эмассан» («Ты не одинок»). Но детям средствами созданного им фонда «Мехржон» задолго до дочери помогал и авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов. Он, кстати, на свои средства ежегодно отправлял детей-сирот на Чёрное море. Где теперь авторитетный бизнесмен и где дочь (младшая) первого президента?..  


Уважаемый Абдулазиз Хафизович, мы допускаем, что вопросы не из простых, возможно, мы опять что-то неправильно понимаем, так разъясните, пожалуйста.


Заранее благодарим, группа товарищей.

Дочь без дефиса






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Просмотров: 372     27 июля 2017


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