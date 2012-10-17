Дата поминок выбрана не случайно

27 июля в Узбекистане централизованно прошли поминальные мероприятия по
случаю кончины на 79-м году жизни первого президента страны Ислама
Каримова. Дата мероприятий наводит на мысль, что на самом деле
первый и, казалось, бессменный президент отошёл в лучший мир 27 августа,
а не 2 сентября 2016 года, как было объявлено официально. Дополнительно
зарезервированное время, скорее всего, понадобилось политическому истеблишменту, чтобы решить вопрос
с достойным преемником, гарантированно поддержанным народом на предстоящих выборах и
готовым стать во главе государства. К тому же, смещение даты смерти
позволяло торжественно отметить День независимости, который в
Узбекистане ежегодно празднуют 1 сентября. Причём, не только в 2016 году, но и во все последующие годы.
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