Дата поминок выбрана не случайно



27 июля в Узбекистане централизованно прошли поминальные мероприятия по случаю кончины на 79-м году жизни первого президента страны Ислама Каримова.



Дата мероприятий наводит на мысль, что на самом деле первый и, казалось, бессменный президент отошёл в лучший мир 27 августа, а не 2 сентября 2016 года, как было объявлено официально. Дополнительно зарезервированное время, скорее всего, понадобилось политическому истеблишменту, чтобы решить вопрос с достойным преемником, гарантированно поддержанным народом на предстоящих выборах и готовым стать во главе государства. К тому же, смещение даты смерти позволяло торжественно отметить День независимости, который в Узбекистане ежегодно празднуют 1 сентября. Причём, не только в 2016 году, но и во все последующие годы.