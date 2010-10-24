

28 июля 2017 года из Ташкента в Лондон отбыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алишер Шайхов, ранее работавший председателем торгово-промышленной палаты Узбекистана, а еще ранее - послом Узбекистана в Японии. Об отбытии



Об отбытии сообщило Министерство иностранных дел Узбекистана.