Валюта на развитие

С 1 августа постановлением президента Узбекистана отменено требование по осуществлению хозяйствующими субъектами-экспортерами обязательной продажи 25 процентов валютной выручки от экспорта товаров (работ, услуг). Как сказано в преамбуле документа, отмена обязательной продажи продиктована необходимостью «экономического стимулирования деятельности отечественных предприятий-экспортеров и фермерских хозяйств, увеличения ими объемов производства и поставки на экспорт конкурентоспособной на внешних рынках продукции, а также дальнейшей либерализации валютного рынка».
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