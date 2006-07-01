Валюта на развитие



С 1 августа постановлением президента Узбекистана отменено требование по осуществлению хозяйствующими субъектами-экспортерами обязательной продажи 25 процентов валютной выручки от экспорта товаров (работ, услуг).



Как сказано в преамбуле документа, отмена обязательной продажи продиктована необходимостью «экономического стимулирования деятельности отечественных предприятий-экспортеров и фермерских хозяйств, увеличения ими объемов производства и поставки на экспорт конкурентоспособной на внешних рынках продукции, а также дальнейшей либерализации валютного рынка».