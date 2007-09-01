Строили, строили и построили



24-29 июля 2017 года



На первых страницах газет 25 июля под заголовком «Искренние поздравления» опубликовано изложение посланий глав государств и правительств зарубежных стран с поздравлениями президента Шавката Мирзиеева с днем рождения.



В этот же день под заголовком «Переход на современную систему сельского хозяйства - веление времени» рассказывается о том, что президент страны 22 июля побывал в сходе граждан махалли «Марказий» Паркентского района.



Все газеты также опубликовали указ президента «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан».



В газетах 27 июля опубликовано сообщение УзА «Президент Узбекистана принял министра национальной обороны Турции». Одновременно публикуется короткое интервью агентства с министром национальной обороны Турецкой Республики под заголовком «Нуреттин Джаникли: «Сотрудничество наших стран продолжается на новом этапе».



В информации «Визит делегации Турции» сообщается, что по итогам встречи в Министерстве обороны республики был подписан пакет документов, направленных на укрепление обмена опытом и знаниями профессорско-преподавательского состава военно-образовательных учреждений министерств обороны Узбекистана и Турции, развитие двусторонних отношений в военно-технической сфере. В частности, были достигнуты договоренности об организации в 2018 году обучения военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан на курсах подготовки в военно-учебных заведениях и центрах Турции.



Все ведущие республиканские печатные издания 28 июля опубликовали послание Генерального секретаря ООН, адресованное главе Узбекистана с благодарностью «за превосходное гостеприимство и теплый прием во время моего недавнего визита».



В этот же день на первых страницах газет опубликовано сообщение под заголовком «В нашей стране прошли поминальные мероприятия в память о Первом Президенте Узбекистана».



Кроме того, в газетах размещены один указ и два постановления главы государства. Это - указ «О дальнейшем совершенствовании деятельности Фонда Президента Республики Узбекистан «Истеъдод» по повышению квалификации перспективных молодых педагогических и научных кадров» и постановления «О мерах по коренному совершенствованию процедур реализации имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов», «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием».



В печати 26 июля распространено «Заявление о завершении рабочего визита миссии МВФ в Узбекистан».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 25 июля опубликовали материалы опроса под заголовком «Рейтинг доверия подтвердил высокий авторитет». В нем говорится о том, что специалисты Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» в своем исследовании выявили степень поддержки гражданами государственной политики, осуществляемой президентом Шавкатом Мирзиёевым.



В субботних номерах газет опубликован текст «Искренняя благодарность». В тексте выражается искренняя благодарность всем за поздравительные послания в связи с 60-летием президента.



В этих же номерах печатных изданиях размещено четыре постановления главы государства. Это «О дополнительных мерах по стимулированию отечественных предприятий-экспортеров», «О создании Ташкентского областного чирчикского государственного педагогического института», «О мерах по совершенствованию подготовки инженерно-технических кадров для производственно-промышленной отрасли Ташкентской области» и на узбекском языке «О повышении эффективности духовно-просветительской работы и подъеме ее на новый уровень развития».



Ряд СМИ перепечатали сообщение УзА под заголовком «Свежий взгляд и новые веяния» о том, что в Узбекистане начал работу информационно-аналитический телерадиоканал в новом формате O'zbekiston 24. Теле- и радиопередачи передаются круглосуточно, преимущественно в формате «живого эфира», на узбекском, русском и английском языках. Новое средство массовой информации, состоящее из телеканала и радиоканала O'zbekiston 24, а также сайта Uzbekistan24.uz, играет важную роль в оперативном, качественном, объективном и надежном освещении событий, происходящих в нашей стране и за рубежом, формировании достоверного и объективного взгляда населения на происходящее.



В газете «Бизнес вестник Востока» 28 июля опубликован материал, озаглавленный «Начата организованная отправка трудовых мигрантов в Российскую Федерацию». В нем сообщается, что министр занятости и трудовых отношений провел встречу с гражданами Узбекистана, которые направляются для работы в РФ.



Газета «Менинг мулким – Частная собственность» опубликовала большой материал независимого эксперта-экономиста Юлия Юсупова под заголовком «Почему появляются очереди, «шапки и черный рынок».



«Когда я возвращаюсь из-за рубежа, как вы думаете, что я является первым признаком того, что я пересек границу моей родины? Очереди! Сначала на паспортном контроле, потом за багажом, потом на таможенном досмотре», - начинает автор. Затем он описывает проблемы экономики, которая основана на дефиците, а не на рыночных механизмах.



Газета «Адолат» 28 июля опубликовала письмо читателя под заголовком «Как за свои деньги я купил себе проблемы». Автор рассказал, как приобрел на рынке авто, официально оформил его у нотариуса и в органах милиции. А через месяц решением суда у него забрали покупку, сообщив, что покупка была осуществлена незаконно. Гражданин недоумевает, ведь машину он купил на рынке и оформил документы в уполномоченных государственных органов. «Куда они смотрели раньше?», - задается он вопросом. От редакции добавлено, что вопросы читателя уместны и нужен ответ компетентных органов.



