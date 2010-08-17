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Бюро по учёту домашних животных?

Новому Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан чуть более месяца, но в его работе уже прослеживаются параллели с сокращенными контролерами «Узбекэнерго» и «Узтрансгаз». А именно - перекладывание ответственности и нежелание самостоятельно работать на местах, несмотря на закупку мопедов. Что видно из распространяемых в г. Карши Кашкадарьинской области требований заполнить так называемые таблицы сведениями о работниках. Причем, некоторые пункты этих таблиц, мягко говоря, вызывают недоумение.  Так, например, сомнительно что кто-нибудь заполнит пункт «Незаконное подключение». Более того, введя пункт «Домашние животные», Бюро, видимо, решило взять на себя и функции ветеринаров.

По поводу заработной платы в размере от 7 до 11 млн. сумов для специалистов информационно-коммуникационных технологий в центре внедрения информационно-коммуникационных технологий Бюро принудительного исполнения. Им можно было бы порадоваться, так как высококвалифицированный труд должен соответственно оплачиваться. Но только, если бы это была частная организация, а оклады выплачивали из собственных средств. Но «содержание Бюро осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и Фонда», и с учетом минимальной заработной пенсии в Узбекистане 149 тысяч 775 сумов, это  выглядит, как издевка над учителями и другими работниками бюджетной сферы.

Неоднозначно выглядит и пункт «направлять работодателям обязательные для исполнения требования об удержании с заработной платы работников – потребителей задолженности за поставленные энергоресурсы в сумме, не превышающей двух минимальных размеров заработной платы». Получается, что без суда и следствия, в принудительном порядке, Бюро может по наверняка спорной задолженности отнять кровно заработанные.

Читатель.
Г. Карши

Бюро по учёту домашних животных?

Бюро по учёту домашних животных?

Бюро по учёту домашних животных?






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Просмотров: 642     31 июля 2017


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