Бюро по учёту домашних животных?



Новому Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан чуть более месяца, но в его работе уже прослеживаются параллели с сокращенными контролерами «Узбекэнерго» и «Узтрансгаз». А именно - перекладывание ответственности и нежелание самостоятельно работать на местах, несмотря на закупку мопедов. Что видно из распространяемых в г. Карши Кашкадарьинской области требований заполнить так называемые таблицы сведениями о работниках. Причем, некоторые пункты этих таблиц, мягко говоря, вызывают недоумение. Так, например, сомнительно что кто-нибудь заполнит пункт «Незаконное подключение». Более того, введя пункт «Домашние животные», Бюро, видимо, решило взять на себя и функции ветеринаров.



По поводу заработной платы в размере от 7 до 11 млн. сумов для специалистов информационно-коммуникационных технологий в центре внедрения информационно-коммуникационных технологий Бюро принудительного исполнения. Им можно было бы порадоваться, так как высококвалифицированный труд должен соответственно оплачиваться. Но только, если бы это была частная организация, а оклады выплачивали из собственных средств. Но «содержание Бюро осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и Фонда», и с учетом минимальной заработной пенсии в Узбекистане 149 тысяч 775 сумов, это выглядит, как издевка над учителями и другими работниками бюджетной сферы.



Неоднозначно выглядит и пункт «направлять работодателям обязательные для исполнения требования об удержании с заработной платы работников – потребителей задолженности за поставленные энергоресурсы в сумме, не превышающей двух минимальных размеров заработной платы». Получается, что без суда и следствия, в принудительном порядке, Бюро может по наверняка спорной задолженности отнять кровно заработанные.



Читатель.

Г. Карши





