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Шухрат II

Постановлением президента Узбекистана от 31 июля Ташпулатов Шухрат Джумаевич назначен заместителем председателя Службы национальной безопасности Республики Узбекистан - начальником управления СНБ по Ташкентской области.

Текст о назначении размещён на сайте главы государства.

Шухрат II


Соб. инф.



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Просмотров: 657     31 июля 2017


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