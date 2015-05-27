

Постановлением президента Узбекистана от 31 июля Ташпулатов Шухрат Джумаевич назначен заместителем председателя Службы национальной безопасности Республики Узбекистан - начальником управления СНБ по Ташкентской области.



Текст о назначении размещён







Текст о назначении размещён на сайте главы государства.