Постановлением президента Узбекистана от 31 июля Ташпулатов Шухрат
Джумаевич назначен заместителем председателя Службы национальной
безопасности Республики Узбекистан - начальником управления СНБ по
Ташкентской области.
Текст о назначении размещён на сайте главы государства.
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