

Информационное сообщение Генеральной прокуратуры Узбекистана о ситуации со старшей дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой осталось вне поля зрения республиканских газет, включая газеты парламента и правительства «Халк сузи»-«Народное слово», газету правительства «Правда Востока» и газеты всех политических партий, представленных в высшем законодательном органе страны. Не нашлось трёх минут для сообщения прокуратуры и у канала Uzbekistan-24 с круглосуточным вещанием. Проигнорировали сообщение национальной значимости все остальные телеканалы, включая частные. Не заметил сообщения так называемый международный пресс-клуб, председатель которого позиционирует его как независимую площадку для свободного обмена мнениями и обсуждения актуальных тем. Воздержалось от ретрансляции сообщения об участи старшей дочери первого президента Узбекистана и Национальное информационное агентство (УзА).



Таким образом, сообщение об осуждении Г. Каримовой с перечнем инкриминируемых ей преступлений получило распространение только в глобальной сети, не найдя отражения ни в одном печатном издании Узбекистана и ни на одном телеканале страны. Если учесть, что интернетом жители сельской местности практически не пользуются в виду дороговизны и отсутствия в домах компьютеров по причине крайне стесненного материального положения, можно предположить, что информации Генпрокуратуры о противоправной деятельности старшей дочери Ислама Каримова негласно решили придать статус ДСП (для служебного пользования), доведя её до сведения зарубежных партнеров, но по возможности ограничив распространение среди населения собственного государства.



На ту же мысль наводит и отсутствие комментариев официальных лиц, в первую очередь депутатов обеих палат парламента. К примеру, Садыка Сафаева - заместителя председателя Сената, в бытность послом Узбекистана в США, имевшего возможность хорошо узнать фигурантку уголовного дела. Молчит аки рыба, преданно поедавший Г. Каримову глазами дважды кандидат в президенты Узбекистана, директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов. На дипломатическую службу в Лондон срочно отбыл Алишер Шайхов, при росте в полторы табуретки, вытягивавшийся перед 185-сантиметровой дамой по стойке «смирно». Перечень при желании можно продолжить. Единственным, кто рассказал, как непросто ему работалось рядом с Гульнарой, стал председатель НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов. Лаконично, корректно и без команды сверху. И это не предательство, как кто-то расценивает, а мужество и самостоятельность в мышлении и поступках, без оглядки на возможную реакцию, которая может быть совсем неоднозначной. Откровений нигде не любят.



… Интенсивно комментировали ситуацию преимущественно господа из-за рубежа, считающие себя специалистами по Узбекистану, но не компетентные должностные лица этой страны, что было бы логичнее и правильнее. А еще – сын осужденной – Ислам II, вряд ли когда-нибудь задумывавшийся о происхождении денег, позволяющих ему многие годы безбедно жить в Великобритании. К слову, его позицию понять можно – сын, всё-таки. С позицией официального Ташкента - сложнее. Решившись сказать: «А», нелишне перечислить и остальные буквы алфавита. Хотя бы несколько. Навскидку, на память.



