Ворьё в погонах



Именно так кратко можно сформулировать оценку деятельности органов прокуратуры, данную президентом Узбекистана на селекторном совещании 2 августа этого года.



Оснований для столь категоричной оценки у главы государства достаточно – он сам наблюдал, как меняются люди, едва надев прокурорский китель: «Я, извините меня конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите почему, я отвечу. Я был хокимом района, хокимом области, и знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что став прокурорчиком, у них даже походка меняется, возгордившись, они не признают людей» - этот фрагмент аудиозаписи совещания процитировала



Отметив, что за последнее время власть немало сделала для очищения прокуратуры от скомпрометировавших себя взятками и беззаконием должностных лиц «прежней воровской системы», Шавкат Мирзиёев не обещал оставшимся вольготной жизни. «Мы очистим до конца прокуратуру от таких людей. Прокуроры стали бедой народа. Если не будут работать честно, то уйдут все»,



Оснований для столь категоричной оценки у главы государства достаточно – он сам наблюдал, как меняются люди, едва надев прокурорский китель: «Я, извините меня конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите почему, я отвечу. Я был хокимом района, хокимом области, и знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что став прокурорчиком, у них даже походка меняется, возгордившись, они не признают людей» - этот фрагмент аудиозаписи совещания процитировала узбекская служба радио «Свобода».Отметив, что за последнее время власть немало сделала для очищения прокуратуры от скомпрометировавших себя взятками и беззаконием должностных лиц «прежней воровской системы», Шавкат Мирзиёев не обещал оставшимся вольготной жизни. «Мы очистим до конца прокуратуру от таких людей. Прокуроры стали бедой народа. Если не будут работать честно, то уйдут все», заявил он.