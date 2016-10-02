Надежд и доверия не оправдал



Президент Узбекистана отстранил от должности председателя правления компании «Узтрансгаз» Эргаша Шоисматова, назначив на этот пост Алишера Мустафаева, ранее работавшего в различных подразделениях нефтегазодобывающего комплекса.



Таким образом, возвращенный в структуры управления бывший вице-премьер, пробыл в статусе руководителя чуть более полугода. Надо полагать, не оправдал доверия и надежд на него возложенных.