Надежд и доверия не оправдал

Президент Узбекистана отстранил от должности председателя правления
компании «Узтрансгаз» Эргаша Шоисматова, назначив на этот пост Алишера
Мустафаева, ранее работавшего в различных подразделениях
нефтегазодобывающего комплекса. Таким образом, возвращенный в структуры
управления бывший вице-премьер, пробыл в статусе руководителя чуть более
полугода. Надо полагать, не оправдал доверия и надежд на него
возложенных.
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