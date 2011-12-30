 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Власть Самолёт для Игоря
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Самолёт для Игоря

Как сообщил редакции хорошо информированный источник, вечером 4 августа Шавкат Мирзиёев отдал распоряжение направить самолет МЧС с бригадой медиков для доставки в Ташкент нуждающегося в срочной хирургической операции десятилетнего Игоря Орлова, равно как остальных пятерых граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП на территории Кыргызстана. На момент подготовки текста самолёт находился в ташкентском аэропорту «Тузель» в ожидании разрешения соответствующих служб соседнего государства на вылет в аэропорт Балыкчи. Бригаду врачей, по нашим данным, возглавил директор республиканского Центра экстренной медицины Абдухаким Ходжибаев.

Напомним, 3 августа граждане Узбекистана, в числе которых было трое детей, попали в ДТП в районе озера Иссык-Куль (Кыргызстан). На место происшествия тут же отбыла группа сотрудников посольства Узбекистана в Кыргызстане, после чего на сайте МИД Узбекистана были перечислены имена и фамилии всех пострадавших. Кроме того, в результате детального ознакомления с ситуацией дипломаты выяснили, что одному из пострадавших – Игорю Орлову, 2006 года рождения – требуется срочная операция, провести которую на месте не представлялось возможным. Информация о необходимости экстренного хирургического вмешательства была оперативно доведена до президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Реакция главы государства не заставила себя ждать.

Стоит отметить, что в конце июня этого года в серьезное ДТП на территории Казахстана попали 38 граждан Узбекистана, 9 из которых скончались от травм, несовместимых с жизнью. Тогда, впервые за всю историю суверенного Узбекистана, с целью оказания необходимой правовой помощи и содействия на место выехала группа сотрудников посольства Узбекистана в Казахстане. Следом по распоряжению Шавката Мирзиёева из Ташкента в Актюбинск был направлен самолет Министерства обороны для доставки на родину тел погибших. Органы исполнительной власти по месту жительства жертв трагедии оказали помощь в организации похорон, а глава государства, впервые за всю новейшую историю страны, выразил соболезнования родным и близким погибших.

Комментируя ситуацию, наше издание тогда написало: «Факт уникальный, поскольку в истории суверенного Узбекистана такой заботы о своих гражданах, попавших в беду за рубежом, прежде не наблюдалось».

Реагирование президента Узбекистана на необходимость срочной операции пострадавшему в ДТП ребёнку – дополнительное подтверждение сказанному.

Самолёт для Игоря


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1174     5 августа 2017


Пересечения по теме
  • Преференции для слепых и глухонемых 30 декабря 2011 в рубрике Власть
  • Расслабиться не советуют. Даже для удовольствия 13 февраля 2009 в рубрике Власть
  • Плевать на закон стало нормой для власти 24 апреля 2013 в рубрике Власть
  • Для больных детей не нашлось денег 4 сентября 2014 в рубрике Власть
  • Спецзона для спецконтингента 13 апреля 2012 в рубрике Власть


    •
     
    Архив новостей
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Почему мы живём плохо
      6 августа 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Надежд и доверия не оправдал
      5 августа 2017 в рубрике Назначения
    3. Спецборт благополучно вернулся
      5 августа 2017 в рубрике Факт
    4. Самолёт для Игоря
      5 августа 2017 в рубрике Власть
    5. Ворьё в погонах
      4 августа 2017 в рубрике Факт
    6. Для служебного пользования
      3 августа 2017 в рубрике Ракурс
    7. Шухрат II
      31 июля 2017 в рубрике Назначения
    8. Бюро по учёту домашних животных?
      31 июля 2017 в рубрике Бывает...
    9. Слеза запоздалая
      30 июля 2017 в рубрике Ракурс
    10. Строили, строили и построили
      30 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Валюта на развитие
      29 июля 2017 в рубрике Экономика
    12. Как денди лондонский одет...
      29 июля 2017 в рубрике Назначения
    13. Праздник был испорчен
      28 июля 2017 в рубрике Ситуация
    14. Сидят девчонки, сидят в сторонке...
      28 июля 2017 в рубрике Бывает...
    15. Дата поминок выбрана не случайно
      28 июля 2017 в рубрике Факт
    16. Дочь без дефиса
      27 июля 2017 в рубрике Мнение
    17. По долгу памяти
      25 июля 2017 в рубрике Дата
    18. Ни денег, ни оборудования
      25 июля 2017 в рубрике Ситуация
    19. Акт вандализма на кладбище
      23 июля 2017 в рубрике Факт
    20. Лев шакалам не ровня
      23 июля 2017 в рубрике Лица
    21. Сказки про колбаски
      23 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    22. В колыбель революции
      20 июля 2017 в рубрике Связи
    23. До третьей семёрки!
      18 июля 2017 в рубрике Дата
    24. Налоговый комитет отойдет в мир иной
      18 июля 2017 в рубрике Версия
    25. Бесприютными не останемся
      18 июля 2017 в рубрике Ситуация
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Битва за сум  (12098 просмотров)
      6 июля 2017 с сайта Мнение
    2. Барыня приехали  (9770 просмотров)
      14 июля 2017 с сайта Назначения
    3. Дочь без дефиса  (8987 просмотров)
      27 июля 2017 с сайта Мнение
    4. Зачем нам новый паспорт?  (8181 просмотров)
      13 июля 2017 с сайта Ситуация
    5. Лев шакалам не ровня  (7919 просмотров)
      23 июля 2017 с сайта Лица
    6. Зуб даю, век воли не видать  (7855 просмотров)
      9 июля 2017 с сайта Право
    7. Налоговый комитет отойдет в мир иной  (7566 просмотров)
      18 июля 2017 с сайта Версия
    8. Слеза запоздалая  (6992 просмотров)
      30 июля 2017 с сайта Ракурс
    9. Сидят девчонки, сидят в сторонке...  (6893 просмотров)
      28 июля 2017 с сайта Бывает...
    10. Дата поминок выбрана не случайно  (6625 просмотров)
      28 июля 2017 с сайта Факт
    11. Не брать взятки не обещали  (5820 просмотров)
      7 июля 2017 с сайта Ситуация
    12. Шухрат II  (5736 просмотров)
      31 июля 2017 с сайта Назначения
    13. Просто член  (5648 просмотров)
      7 июля 2017 с сайта Лица
    14. Бесприютными не останемся  (5144 просмотров)
      18 июля 2017 с сайта Ситуация
    15. Акт вандализма на кладбище  (4953 просмотров)
      23 июля 2017 с сайта Факт
    16. По долгу памяти  (4719 просмотров)
      25 июля 2017 с сайта Дата
    17. Валюта на развитие  (4682 просмотров)
      29 июля 2017 с сайта Экономика
    18. Праздник был испорчен  (4550 просмотров)
      28 июля 2017 с сайта Ситуация
    19. Как денди лондонский одет...  (4546 просмотров)
      29 июля 2017 с сайта Назначения
    20. До третьей семёрки!  (4482 просмотров)
      18 июля 2017 с сайта Дата
    21. Бюро по учёту домашних животных?  (4477 просмотров)
      31 июля 2017 с сайта Бывает...
    22. Сказки про колбаски  (4332 просмотров)
      23 июля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. В колыбель революции  (4068 просмотров)
      20 июля 2017 с сайта Связи
    24. Ни денег, ни оборудования  (3974 просмотров)
      25 июля 2017 с сайта Ситуация
    25. Партийное покаяние  (3970 просмотров)
      16 июля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства