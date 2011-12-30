Самолёт для Игоря



Как сообщил редакции хорошо информированный источник, вечером 4 августа Шавкат Мирзиёев отдал распоряжение направить самолет МЧС с бригадой медиков для доставки в Ташкент нуждающегося в срочной хирургической операции десятилетнего Игоря Орлова, равно как остальных пятерых граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП на территории Кыргызстана. На момент подготовки текста самолёт находился в ташкентском аэропорту «Тузель» в ожидании разрешения соответствующих служб соседнего государства на вылет в аэропорт Балыкчи. Бригаду врачей, по нашим данным, возглавил директор республиканского Центра экстренной медицины Абдухаким Ходжибаев.



Напомним, 3 августа граждане Узбекистана, в числе которых было трое детей, попали в ДТП в районе озера Иссык-Куль (Кыргызстан). На место происшествия тут же отбыла группа сотрудников посольства Узбекистана в Кыргызстане, после чего на сайте МИД Узбекистана были



Стоит отметить, что в конце июня этого года в серьезное ДТП на территории Казахстана попали 38 граждан Узбекистана, 9 из которых скончались от травм, несовместимых с жизнью. Тогда, впервые за всю историю суверенного Узбекистана, с целью оказания необходимой правовой помощи и содействия на место выехала группа сотрудников посольства Узбекистана в Казахстане. Следом по распоряжению Шавката Мирзиёева из Ташкента в Актюбинск был направлен самолет Министерства обороны для доставки на родину тел погибших. Органы исполнительной власти по месту жительства жертв трагедии оказали помощь в организации похорон, а глава государства, впервые за всю новейшую историю страны, выразил соболезнования родным и близким погибших.



Комментируя ситуацию, наше издание тогда



Реагирование президента Узбекистана на необходимость срочной операции пострадавшему в ДТП ребёнку – дополнительное подтверждение сказанному.



Напомним, 3 августа граждане Узбекистана, в числе которых было трое детей, попали в ДТП в районе озера Иссык-Куль (Кыргызстан). На место происшествия тут же отбыла группа сотрудников посольства Узбекистана в Кыргызстане, после чего на сайте МИД Узбекистана были перечислены имена и фамилии всех пострадавших. Кроме того, в результате детального ознакомления с ситуацией дипломаты выяснили, что одному из пострадавших – Игорю Орлову, 2006 года рождения – требуется срочная операция, провести которую на месте не представлялось возможным. Информация о необходимости экстренного хирургического вмешательства была оперативно доведена до президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Реакция главы государства не заставила себя ждать.Стоит отметить, что в конце июня этого года в серьезное ДТП на территории Казахстана попали 38 граждан Узбекистана, 9 из которых скончались от травм, несовместимых с жизнью. Тогда, впервые за всю историю суверенного Узбекистана, с целью оказания необходимой правовой помощи и содействия на место выехала группа сотрудников посольства Узбекистана в Казахстане. Следом по распоряжению Шавката Мирзиёева из Ташкента в Актюбинск был направлен самолет Министерства обороны для доставки на родину тел погибших. Органы исполнительной власти по месту жительства жертв трагедии оказали помощь в организации похорон, а глава государства, впервые за всю новейшую историю страны, выразил соболезнования родным и близким погибших.Комментируя ситуацию, наше издание тогда написало : «Факт уникальный, поскольку в истории суверенного Узбекистана такой заботы о своих гражданах, попавших в беду за рубежом, прежде не наблюдалось».Реагирование президента Узбекистана на необходимость срочной операции пострадавшему в ДТП ребёнку – дополнительное подтверждение сказанному.