Спецборт благополучно вернулся



5 августа в 8:27 по местному времени в Ташкенте приземлился самолёт МЧС Узбекистана с шестью пассажирами на борту, пострадавшими в ДТП в районе озера Иссык-Куль, среди которых трое маленьких детей. По свидетельству медиков, состояние всех прибывших удовлетворительное. В настоящее время они доставлены в столичные медицинские клиники для определения дальнейших действий. Нормально перенёс полёт и десятилетний Игорь Орлов, получивший самые серьезные травмы. Сейчас его готовят к хирургической операции.



Источник нашего издания, сопровождавший экстренный рейс, отметил полное взаимопонимание, сложившееся между соответствующими службами Узбекистана и Кыргызстана, позволившее в максимально сжатые сроки решить вопрос предоставления воздушного коридора, уладить все иные формальности, неизбежные в подобных случаях. «Еще год назад, в силу известных причин, такой уровень доброжелательности и взаимодействия представлялся проблематичным. Мы благодарны соседям за всё, в том числе профессионализм и оперативность»,- заявил он.



Минувшей ночью



Источник нашего издания, сопровождавший экстренный рейс, отметил полное взаимопонимание, сложившееся между соответствующими службами Узбекистана и Кыргызстана, позволившее в максимально сжатые сроки решить вопрос предоставления воздушного коридора, уладить все иные формальности, неизбежные в подобных случаях. «Еще год назад, в силу известных причин, такой уровень доброжелательности и взаимодействия представлялся проблематичным. Мы благодарны соседям за всё, в том числе профессионализм и оперативность»,- заявил он.Минувшей ночью мы сообщили , что вечером 4 августа Шавкат Мирзиёев отдал распоряжение направить самолет МЧС с бригадой медиков для доставки в Ташкент нуждающегося в срочной хирургической операции ребенка, равно как остальных пятерых граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП на территории Кыргызстана 3 августа. Решение о направлении самолета за гражданами Узбекистана президент принял после доклада о необходимости проведения операции десятилетнему Игорю Орлову, осуществить которую на месте не представлялось возможным.