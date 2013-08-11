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Почему мы живём плохо

31 июля – 5 августа 2017 года

Ведущие республиканские газеты 1 августа опубликовали постановление президента «О мерах по дальнейшему реформированию системы государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг)». В нем говорится, что «действующий порядок, позволяющий осуществлять закупку в рамках Кооперационной биржи оборудования, комплектующих изделий, переработанного сырья и материалов на основе прямых договоров без проведения тендеров, создает условия для различного рода коррупционных проявлений, в том числе использования биржи в целях заключения договоров с заранее определенными поставщиками».

Постановлением главы государства «Дирекция Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи» ликвидирована. Дано поручение в двухмесячный срок внести предложения по коренному совершенствованию системы государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг), в том числе направленные на повышение их открытости и прозрачности посредством создания единого информационного портала государственных закупок и единого национального справочника ресурсов в рамках Единой национальной информационной системы проектного управления республики.

Распоряжение президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов» опубликовано в узбекских печатных СМИ 2 августа. «Применяемые при проведении медико-социальной экспертизы критерии для установления инвалидности основываются на методике 40-летней давности, что усугубляется также отсутствием углубленных научных исследований в данной сфере», - говорится в этом документе. Поручено образовать Комиссию по подготовке предложений, направленных на кардинальное совершенствование системы государственной поддержки инвалидов.

В газетах 3 августа опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент. Материал опубликован под заголовком «Всесторонняя подготовка к новому учебному году - актуальная задача». В нем речь идет о  внедрении 11-летнего среднего образования посредством обеспечения взаимной интеграции между общеобразовательными школами и средними специальными, профессиональными образовательными учреждениями, кардинального реформирования системы среднего специального, профессионального образования. В частности, отмечается, что Рабочая группа, состоявшая из представителей министерства народного образования, высшего и среднего специального образования, Центра среднего специального, профессионального образования, ректоров вузов, широкой общественности, изучила пожелания родителей, учащихся и широкой общественности о продолжении с 2017-2018 учебного года обучения выпускников 9-го класса в 10-м классе общеобразовательных школ, в академических лицеях или профессиональных колледжах.

Как пишут СМИ, на совещании, исходя из пожеланий учащихся и родителей, обсужден вопрос внедрения в нашей стране новой системы профессионального образования - комплексов производственного обучения.

Ведущие республиканские издания 4 августа опубликовали большой отчет УзА  под заголовком «Развитие литературы и искусства, культуры – важный фактор повышения духовности нашего народа». В нем говорится, что президент провел встречу с представителями творческой интеллигенции страны. «На встрече состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам развития национальной культуры, литературы и искусства, путей их решения, важным задачам, стоящим перед творческими союзами и государственными организациями в этом направлении», - пишут СМИ.

В субботних номерах газет опубликован отчет УзА о состоявшемся накануне совещании, которое провел президент. Оно было посвящено ходу реализации крупных и значимых инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу на 2017 год, ожидаемым результатам по итогам текущего года, а также исполнению задач, определенных в ходе поездок главы нашего государства в Андижанскую область и Чиланзарский район города Ташкента. Материал публикуется под заголовком «Обеспечение устойчивого развития экономики – важный фактор повышения благосостояния народа».

В этот же день в печати публикуется указ «О награждении группы работников сферы железнодорожного транспорта страны» и поздравление «Коллективу акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» в связи с профессиональным праздником.

«Праздник работников железнодорожного транспорта» - под таким заголовком публикуется сообщение УзА о состоявшемся   торжественном мероприятии, посвященном Дню работников железнодорожного транспорта.

В газетах 4 августа опубликовано сообщение под заголовком «Подведены итоги председательства Узбекистана в Совете министров иностранных дел ОИС». В нем говорится, что в Ташкенте состоялся брифинг по итогам председательства Республики Узбекистан в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Ряд республиканских изданий опубликовали интервью УзА с послом Российской Федерации под заголовком «Владимир Тюрденев: Россия и Узбекистан уверенно идут по пути развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества».

Газета «Менинг мулким – Частная собственность» опубликовала большой материал под заголовком «Для успешной валютной либерализации необходимы комплексные реформы». «Отмена требования по осуществлению хозяйствующими субъектами-экспортерами обязательной продажи 25% валютной выручки от экспорта товаров — однозначно важнейший шаг в направлении либерализации рынка иностранной валюты, позволяющий увеличить их доходы от экспорта оценочно на 15%, а их прибыль — на многократно большую величину. А конечная цель принимаемых всех мер в этой сфере — «поэтапное внедрение современных рыночных механизмов валютного регулирования, обеспечение стабильности национальной валюты» — обозначена как одно из приоритетных направлений Стратегии действий», - пишет автор.

Узбекские СМИ публикуют большое количество материалов с призывами не допускать излишеств при проведении свадебных и других торжественных мероприятий. Так, газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали 5 августа заметку «Не путать щедрость с расточительством». Речь о том, что «за пышными, помпезными и затратными свадьбами стоит не что иное, как тщеславие и кичливость».

В СМИ также регулярно обсуждается тема высоких цен на сельскохозяйственную продукцию. Издание «Адолат» в этой связи опубликовало большую статью «Почему цены на мясо поднялись до небес?». Автор посетил рынки Джизакской области и пытался понять причины взлета цен. «Корма стали дороже, мясо увозят в столичные регионы, где оно дороже, потому и у нас растут цены», - рассказали журналисту.

«Почему дорожают основные продукты питания?», - под таким заголовком газета «Оила даврасида» публикует подборку, подготовленную своими корреспондентами. Авторы выяснили, что у земледельца все на самом деле очень выкупается по очень низким ценам, а до рынков доходит вдвое дороже. Журналисты издания удивились тому, что на рынках везде расставили ценники на мясо, по которым никто его не продает. «Зачем заниматься очковтирательством? Кого мы пытаемся обмануть?», - задаются вопросами в редакции.

В этом же издании опубликовано интервью с представителем МВД под заголовком «Будут ли продаваться «золотые номера»? Собеседник издания рассказал о мерах, которые принимаются для наведения порядка на дорогах, об успешности работы видеокамер, о том, что ходовые номера предлагается реализовывать по повышенным ставкам. А журналист пытался получить вразумительные ответы на вопросы, почему разметки на дорогах практически не видны, почему знаки располагают в неудобных местах или за деревьями, почему светофоры работают плохо.
       
Еженедельное издание «Жамият» под рубрикой «Общественный контроль» опубликовало статью «Проблема предпринимателя решена, но…». Речь идет о представительстве иностранной компании, учредители которой в свое время на 600 млн долларов закупили и завезли 16 грузовых автомашин «Волво». Назначили руководителем местного гражданина, бывшего сотрудника милиции. Но спустя время иностранцы засомневались в его честности. Решили его заменить. Но он ни имущество, не печати предприятия отдавать не стал. Пришлось обратиться в правоохранительные органы. Начались судебные тяжбы. Бывшего директора защищали представители правоохранительных органов в которых он ранее работал. Только благодаря тому, что новый директор иностранного предприятия попал на встречу, организованную руководством Генпрокуратуры и ГНК, ситуацию удалось повернуть в правовое русло.

Газета «Истемолчи»-«Потребитель» рассказала о трудностях, с которыми столкнулось одно из крупных предприятий в Ферганской области под заголовком «Когда будут решены проблемы Кувасайшифера?». «Объемы производства сокращаются, а руководство нашло только один выход – массовые увольнения», - пишет автор. Как отмечается, руководитель области, посетивший предприятие на встрече с его руководством заявил: либо начинайте нормально работать и наращивать производство, либо списки сокращенных работников будут начинаться вашими фамилиями».  

Газета «Ёшлар овози» («Голос молодежи») 2 августа опубликовала материал своего обозревателя, озаглавленный «Когда закончатся взятки?». Автор рассуждает о том, что взяточничество глубоко укоренилось в обществе, борьба с ним требует прозрачности и максимальной открытости.

Почему мы живём плохо


Соб. инф.



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Просмотров: 219     6 августа 2017


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