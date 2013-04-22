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Депортацию отменили, но в страну не впускают

Добрый день, уважаемые сотрудники редакции Uzmetronom.com! Пишу вам я, Мухтарова Диля Каримжановна, главная героиня опубликованной вами статьи «Как организовать притон». Прежде всего, хочу поблагодарить за публикацию статьи - моё дело сдвинулось с мертвой точки. После публикации посольство России направило ноту в МИД Узбекистана. 28 марта коллегия городского суда Ташкента отменила решение от 9 февраля 2017 года о депортации.  

Прошло почти полгода, но я до сих пор не могу въехать в Узбекистан, чтобы воссоединиться со своей семьей и детьми. Не знаю, по какой причине мне закрыт мне доступ. Неоднократно я пыталась пройти границу, но пограничники говорят, что с меня депортация не снята.

От моего имени моя дочь обращалась в МИД Узбекистана, Комитет по охране государственной границы, в консульство посольства России в Узбекистане, в МВД, Генеральную прокуратуру. Ни от одной из перечисленных организаций мы не получили внятного ответа. А от консульства посольства России вообще не было ответа.

Я полгода уже не имею постоянной прописки. Я обращаюсь к вам в оказании содействия в скорейшем возвращении домой, к своим детям. Ещё раз спасибо, что занимаетесь таким благородным делом и помогаете людям, оказавшимся в тяжелой ситуации.

С уважением, Диля Мухтарова

Депортацию отменили, но в страну не впускают






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Просмотров: 644     7 августа 2017


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