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Эхо порочной практики

Умело раскрученная история с автором «Новой газеты» Худоберди Нурматовым (он же Али Феруз), на экстрадиции которого настаивают правоохранительные органы Узбекистана, напомнила ту, что недавно произошла с Акбарали Абдуллаевым - двоюродным братом дочерей первого президента Узбекистана. Кузена, обвиняемого на родине в преступлениях по ряду статей Уголовного кодекса, задержали в Киеве по запросу Генеральной прокуратуры Узбекистана. Недолго продержав родственника под стражей, украинский суд признал его политическим беженцем и отпустил с миром. Основания? На родине ему могут грозить пытки и даже смерть.

Самое печальное, что все эти предположения отнюдь не беспочвенны. История периода правления Ислама Каримова действительно изобилует фактами пыток, применяемых к арестованным, подследственным и осужденным, равно как и необоснованно вынесенными приговорами. По совокупности всё это сформировало негативное международное общественное мнение, изменить которое возможно лишь ежедневно доказывая, что с порочной практикой, если не покончено окончательно, то как минимум борются.

Как? Не оставлять без объективного реагирования жалобы арестованных или их адвокатов на применение следствием недозволенных методов, отдав приоритет верховенству закона, а не корпоративной солидарности. Рассматривать заявления подсудимых о применении к ним пыток или иного незаконного воздействия с целью получения признательных показаний, а не отметать их автоматически, как не нашедшие подтверждения. Добиться эффективного реагирования на каждый случай нарушения прав лиц, находящихся под стражей или отбывающих уголовное наказание. Безжалостно и безоговорочно отдавать под суд сотрудников правоохранительных структур, превысивших свои полномочия. Причем, без перспективы после отбытия наказания вернуться на службу в государственные органы. В любом качестве. И при любых обстоятельствах.

Понятно, что кардинально изменить всю правоохранительную и судебную систему, вернув её в законодательное поле, - дело не одного дня и не одного года. Главное препятствие – люди, здесь работающие. Именно они менее всего заинтересованы в соблюдении закона, поскольку это потребует профессионализма, который система за четверть века почти утратила. Зачем что-то доказывать, если подследственному можно прищемить дверью яйца, и он сам всё подпишет?

Возвращаясь к ситуации с автором «Новой газеты» Худойберды Нурматовым, выдачи которого добивается Узбекистан. Полагаем, Узбекистану откажут. Как в экстрадиции Акбарали Абдуллаева отказала Украина. Власть может возмущаться, упрекая в предвзятости и необъективности либеральных журналистов, правозащитников и даже Всемирную лигу сексуальных реформ. Может промолчать, как в случае с кузеном. А может сделать правильные выводы, позволяющие исключить молчание в перспективе.

Эхо порочной практики


Сергей Ежков



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Просмотров: 2133     7 августа 2017



 
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