Эхо позорного прошлого

Умело раскрученная история с автором «Новой газеты» Худоберди Нурматовым
(он же Али Феруз), на экстрадиции которого настаивают
правоохранительные органы Узбекистана, напомнила ту, что недавно
произошла с Акбарали Абдуллаевым - двоюродным братом сестер первого
президента Узбекистана. Кузена, обвиняемого на родине в преступлениях по
ряду статей Уголовного кодекса, задержали в Киеве по запросу
Генеральной прокуратуры Узбекистана. Недолго продержав родственника под
стражей, украинский суд признал его политическим беженцем и отпустил с
миром. Основания? На родине ему могут грозить пытки и даже смерть.
Самое
печальное, что все эти предположения отнюдь не беспочвенны. История периода правления Ислама Каримова действительно
изобилует фактами пыток, применяемых к арестованным, подследственным и
осужденным, равно как и необоснованно вынесенными приговорами. По
совокупности всё это сформировало негативное международное общественное
мнение, изменить которое возможно лишь ежедневно доказывая, что с позорным
прошлым если не покончено окончательно, то как минимум борются.
Как?
Не оставлять без объективного реагирования жалобы арестованных или их
адвокатов на применение следствием недозволенных методов, отдав
приоритет верховенству закона, а не корпоративной солидарности.
Рассматривать заявления подсудимых о применении к ним пыток или иного
незаконного воздействия с целью получения признательных показаний, а не
отметать их автоматически, как не нашедшие подтверждения. Добиться
эффективного реагирования на каждый случай нарушения прав лиц,
находящихся под стражей или отбывающих уголовное наказание. Безжалостно и
безоговорочно отдавать под суд сотрудников правоохранительных структур,
превысивших свои полномочия. Причем, без перспективы после отбытия
наказания вернуться на службу в государственные органы. В любом
качестве. И ни при любых обстоятельствах.
Понятно, что
кардинально изменить всю правоохранительную и судебную систему, вернув
её в законодательное поле, - дело не одного дня и не одного года.
Главное препятствие – люди, здесь работающие. Именно они менее всего
заинтересованы в соблюдении закона, поскольку это потребует
профессионализма, который система за четверть века почти утратила. Зачем
что-то доказывать, если подследственному можно прищемить дверью яйца, и
он сам всё подпишет?
Возвращаясь к ситуации с автором «Новой
газеты» Худойберды Нурматовым, выдачи которого добивается Узбекистан.
Полагаем, Узбекистану откажут. Как в экстрадиции Акбарали Абдуллаева
отказала Украина. Власть может возмущаться, упрекая в предвзятости и
необъективности либеральных журналистов, правозащитников и даже
Всемирную лигу сексуальных реформ. Может промолчать, как в случае с
кузеном. А может сделать правильные выводы, позволяющие исключить молчание в перспективе.
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