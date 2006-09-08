Прямо по курсу



По информации из осведомленных источников, президент Узбекистана подписал документ о введении с 1 сентября рыночного курса национальной валюты, определяемого Центральным банком по итогам торгов, на основе спроса и предложения. Как утверждают специалисты, это выбьет из-под ног банкиров и определенного сегмента бизнеса фундамент, позволяющий делать деньги из воздуха, а также уравняет всех участников производственной и коммерческой деятельности в правах и льготах, способствуя развитию конкурентной среды. Кроме того, решение главы государства предусматривает доступ к легальному обмену валюты физических лиц.



Подписание документа, полным названием которого редакция пока не располагает, обусловлено двойственностью ситуации с конвертированием национальной валюты, сохраняющей в неприкосновенности коррупционный механизм. Часть бизнес-структур по-прежнему пользуется правом доступа к валюте по курсу Центрального банка ($1:4100 UZS на день изготовления текста), часть конвертирует по так называемому коммерческому курсу - $1:8500 UZS. Остальные – по курсу «черного рынка» - $1:8300 UZS либо по биржевому - $1:8900 UZS.



Не исключено, что к 1 сентября будет приурочен ввод в денежный оборот банкнот достоинством 50 и 20 тысяч сумов,



Как утверждают специалисты, это выбьет из-под ног банкиров и определенного сегмента бизнеса фундамент, позволяющий делать деньги из воздуха, а также уравняет всех участников производственной и коммерческой деятельности в правах и льготах, способствуя развитию конкурентной среды. Кроме того, решение главы государства предусматривает доступ к легальному обмену валюты физических лиц.Подписание документа, полным названием которого редакция пока не располагает, обусловлено двойственностью ситуации с конвертированием национальной валюты, сохраняющей в неприкосновенности коррупционный механизм. Часть бизнес-структур по-прежнему пользуется правом доступа к валюте по курсу Центрального банка ($1:4100 UZS на день изготовления текста), часть конвертирует по так называемому коммерческому курсу - $1:8500 UZS. Остальные – по курсу «черного рынка» - $1:8300 UZS либо по биржевому - $1:8900 UZS.Не исключено, что к 1 сентября будет приурочен ввод в денежный оборот банкнот достоинством 50 и 20 тысяч сумов, отложенный из опасений хаотичного роста цен, обусловленного инфляционными ожиданиями населения. По крайней мере, тираж новых купюр уже полтора месяца как находится в хранилище Центрального банка.