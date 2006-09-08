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Прямо по курсу

По информации из осведомленных источников, президент Узбекистана подписал документ о введении с 1 сентября рыночного курса национальной валюты, определяемого Центральным банком по итогам торгов, на основе спроса и предложения.  Как утверждают специалисты, это выбьет из-под ног банкиров и определенного сегмента бизнеса фундамент, позволяющий делать деньги из воздуха, а также уравняет всех участников производственной и коммерческой деятельности в правах и льготах, способствуя развитию конкурентной среды. Кроме того, решение главы государства предусматривает доступ к легальному обмену валюты физических лиц.

Подписание документа, полным названием которого редакция пока не располагает, обусловлено двойственностью ситуации с конвертированием национальной валюты, сохраняющей в неприкосновенности коррупционный механизм. Часть бизнес-структур по-прежнему пользуется правом доступа к валюте по курсу Центрального банка ($1:4100 UZS на день изготовления текста), часть конвертирует по так называемому коммерческому курсу - $1:8500 UZS. Остальные – по курсу «черного рынка» - $1:8300 UZS либо по биржевому - $1:8900 UZS.

Не исключено, что к 1 сентября будет приурочен ввод в денежный оборот банкнот достоинством 50 и 20 тысяч сумов, отложенный из опасений хаотичного роста цен, обусловленного инфляционными ожиданиями населения. По крайней мере, тираж новых купюр уже полтора месяца как находится в хранилище Центрального банка.

Прямо по курсу


Соб. инф.



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Просмотров: 1744     7 августа 2017


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