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В связи с переходом

Указом президента Узбекистана, с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», Анвар Шарапов освобождён от должности председателя Государственного комитета по развитию туризма. Председателем назначен Азиз Абдухакимов, ранее работавший министром занятости и трудовых отношений.

В связи с переходом


Соб. инф.



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Просмотров: 1171     8 августа 2017


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