





Указом президента Узбекистана, с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», Анвар Шарапов освобождён от должности председателя Государственного комитета по развитию туризма. Председателем назначен Азиз Абдухакимов, ранее работавший министром занятости и трудовых отношений.