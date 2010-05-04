Указом президента Узбекистана, с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», Анвар Шарапов освобождён от должности председателя Государственного комитета по развитию туризма. Председателем назначен Азиз Абдухакимов, ранее работавший министром занятости и трудовых отношений.
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