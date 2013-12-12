Косить «зелень» или сбрасывать?



Старт внутренней конвертации национальной валюты Узбекистана, в том числе и для физических лиц, ожидаемый 1 сентября, вкупе с введением новых банкнот достоинством 50 и 20 тысяч сумов, резко снизил стоимость американского доллара на «черном рынке» покупки-продажи валюты. Временно приостановил деятельность ташкентский нелегальный центр определения курса и распределения денег, расположенный в так называемом «старом городе», возглавляет который, по неофициальным сведениям, тесть известного узбекского певца. На момент подготовки информации в Ташкенте за $1 не дают даже 8000 сумов, хотя еще неделю назад соотношение этих валют выражалось пропорцией 1:8350.



Укреплению национальной валюты, считают экономисты, способствовало введение банками коммерческого курса, позволившее существенно снизить напряжение с оплатой импортных контрактов, о чем мы писали более месяца назад. Не исключено, что уже через месяц за $1 будут давать не более 7000 сумов. Если эта тенденция станет устойчивой, вниз могут пойти цены на товары и услуги. Впрочем, здесь не всё так однозначно, считают экономисты, – алчность бизнеса, всегда возрастающая в период перемен, может свести этот процесс на нет.



