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Косить «зелень» или сбрасывать?

Старт внутренней конвертации национальной валюты Узбекистана, в том числе и для физических лиц, ожидаемый 1 сентября, вкупе с введением новых банкнот достоинством 50 и 20 тысяч сумов, резко снизил стоимость американского доллара на «черном рынке» покупки-продажи валюты. Временно приостановил деятельность ташкентский нелегальный центр определения курса и распределения денег, расположенный в так называемом «старом городе», возглавляет который, по неофициальным сведениям, тесть известного узбекского певца. На момент подготовки информации в Ташкенте за $1 не дают даже 8000 сумов, хотя еще неделю назад соотношение этих валют выражалось пропорцией 1:8350.

Укреплению национальной валюты, считают экономисты, способствовало введение банками коммерческого курса, позволившее существенно снизить напряжение с оплатой импортных контрактов, о чем мы писали более месяца назад. Не исключено, что уже через месяц за $1 будут давать не более 7000 сумов. Если эта тенденция станет устойчивой, вниз могут пойти цены на товары и услуги. Впрочем, здесь не всё так однозначно, считают экономисты, – алчность бизнеса, всегда возрастающая в период перемен, может свести этот процесс на нет.

Косить «зелень» или сбрасывать?


Соб. инф.



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Просмотров: 1480     10 августа 2017


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