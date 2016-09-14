Возвращение профессионала



Постановлением президента Узбекистана от 8 августа 2017 года №ПП-3181 генеральным директором Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации назначен доктор технических наук Абдухамид Каримов - редкий профессионал, отдавший системе стандартизации 20 лет и чётко понимающий, какой она должна быть.



С октября прошлого года руководил «Узгосстандартом» Актам Хаитов, которого глава государства вернул в кресло министра занятости и трудовых отношений. С июня 2012 года агентством руководил выходец из автопрома, весьма отдаленно представлявший себе специфику стандартизации и метрологии.



Напомним, что в мае текущего года президент Узбекистана поставил задачу коренного реформирования системы стандартизации и сертификации с целью соответствия её международным требованиям. Нынешнее назначение, по оценке коллектива «Узгосстандарта», вызывает оптимизм и свидетельствует о востребованности опытных и профессиональных кадров.



