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Отличился? Получи пожизненное

Постановлением президента Узбекистана, спортсменам, добившимся высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, будет назначена пожизненная ежемесячная выплата, а их тренерам – единовременные денежные вознаграждения.

Победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игра будут освобождены от уплаты с этих сумм налога на доходы физических лиц. Кроме того, они смогут раз в год бесплатно пройти курс оздоровления в санаторно-оздоровительных учреждениях. Применима ли эта льгота ко всем курортным структурам или только тем, что расположены в самой стране, в постановлении не уточняется.

Отличился? Получи пожизненное


Соб. инф.



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Просмотров: 834     11 августа 2017


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