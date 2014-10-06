Отличился? Получи пожизненное



Постановлением президента Узбекистана, спортсменам, добившимся высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, будет назначена пожизненная ежемесячная выплата, а их тренерам – единовременные денежные вознаграждения.



Победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игра будут освобождены от уплаты с этих сумм налога на доходы физических лиц. Кроме того, они смогут раз в год бесплатно пройти курс оздоровления в санаторно-оздоровительных учреждениях. Применима ли эта льгота ко всем курортным структурам или только тем, что расположены в самой стране, в постановлении не уточняется.



Победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игра будут освобождены от уплаты с этих сумм налога на доходы физических лиц. Кроме того, они смогут раз в год бесплатно пройти курс оздоровления в санаторно-оздоровительных учреждениях. Применима ли эта льгота ко всем курортным структурам или только тем, что расположены в самой стране, в постановлении не уточняется.