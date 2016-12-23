Игры на деньги



Существенное оживление на финансовом рынке Узбекистана, обусловленное ожиданиями скорой унификации курсов валют и повлекшее заметное падение доллара по отношению к национальной валюте, активизировало стремление банков использовать ситуацию для обогащения «по-быстрому». Схемы, как всегда, гениальны по своей простоте.



Используя предоставленную возможность конвертации средств бизнес-структур по так называемому коммерческому курсу (8500 UZS за $1), банки начали активно предлагать клиентам приобрести у них валюту. Клиенты, имеющие задолженность по импортным контрактам, либо скопившийся на границе в ожидании таможенной очистки товар, либо планы по ввозу в страну импорта, соглашаются на предложенные условия. В результате все безналичные деньги, еще недавно без движения лежавшие на расчетных счетах бизнеса, быстро нашли применение.



Более того, сегодня, по словам серьезных предпринимателей, уже ощущается острый дефицит легитимного «безнала», что вынудило бизнес, традиционно работающий по «серым» схемам, залезть «под матрац», достав оттуда припрятанную наличную валюту. Именно её, предварительно конвертировав на «черном рынке» по курсу 7800 UZS за $1, коммерсанты несут в банк, который оформляет деньги как взнос в пополнение уставного фонда.



Эти деньги идут на таможенную очистку поступившего груза и создание минимального задела для последующих финансовых операций бизнес-структур. Они же предназначены для оплаты импортных контрактов, но уже по упомянутому выше курсу - 8500 UZS за $1 через обслуживающий банк, либо – через биржу, где курс на сегодняшний день выражается соотношением 8200 UZS за $1. Таким образом, распечатанные валютные кубышки, содержимое которых «серый» (другого нет в стране) бизнес сначала вбросил на «черный рынок», а затем оформил через банки или биржу, приостановил падение национальной валюты. Это же обстоятельство создало конкуренцию между банками, биржей и «черным рынком». Если говорить о государстве, то оно получило возможность не обращаться (пока хотя бы) к валютному резерву для обеспечения гарантий проведения унификации курсов.



Что касается банкиров, то они, успешно «вылавливая рыбку» в мутной воде в эпоху перемен, как всегда, в максимальном выигрыше. Продавая бизнесменам СКВ по курсу 8500UZS, банки сбрасывают полученные сумы на «черный рынок», где покупают ту же валюту, но по курсу 7800UZS за $1. При ежедневных оборотах в десятки миллионов долларов США, разница в 700 сумов с каждого доллара даёт очень приличный доход.



Самое любопытное, что эта «игра на деньги» сегодня устраивает всех участников процесса. Одних – ввиду неопределенности, других ввиду понимания, что такого шанса для быстрого и беспроблемного обогащения в обозримой перспективе больше может и не представиться. Ведь рано или поздно государство всё равно наведет порядок в сфере финансовых отношений. По крайней мере, этого очень хочется рядовым гражданам, максимально далеким от всех валют и не играющим на деньги по причине их хронического отсутствия.



