 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Не унесённые ветром
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Не унесённые ветром

12 августа в урочище Чимган состоялся пробный запуск воздушного шара Федерации аэронавтики Узбекистана. Запуск прошел в штатном режиме, доставив минуты восторга не только тем, кто инициировал создание федерации, но и многочисленным горожанам, приехавшим в Чимган на отдых и волею случая, засвидетельствовавшим старт совершенно нового для Узбекистана дела, способствующего развитию и популяризации спорта и туризма. Судя по логотипу на оболочке шара, можно предположить, что финансовую помощь в его покупке оказал Национальный банк внешнеэкономической деятельности страны.

«Первый пошёл»! - так прокомментировал подъём шара в небо председатель федерации Тахир Салиев.

Не унесённые ветром

Не унесённые ветром

Не унесённые ветром


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1129     13 августа 2017


Пересечения по теме
  • Кто не спрятался, премьер не виноват 16 января 2011 в рубрике Факт
  • Птица счастья завтрашнего дня 10 августа 2009 в рубрике Факт
  • К суду привлекают генерала 16 августа 2006 в рубрике Факт
  • За окошком снегири… 16 января 2012 в рубрике Факт
  • Третий - не лишний 23 февраля 2009 в рубрике Факт
  • Узбекистан останется без сантехников 28 января 2014 в рубрике Факт
  • Непуганых ворон не бывает 20 февраля 2014 в рубрике Факт
  • Всех не пересажаешь 6 июля 2015 в рубрике Факт
  • Родина о нем вспомнила 17 апреля 2007 в рубрике Факт
  • Не верь глазам своим 20 июня 2006 в рубрике Факт
  • Не поминай лихом 25 декабря 2013 в рубрике Факт
  • Слово - не воробей, вылетит и посадят 6 декабря 2013 в рубрике Факт
  • Орлан птенцов в беде не бросит 10 ноября 2010 в рубрике Факт
  • В местном племени врач не прижился 21 апреля 2014 в рубрике Факт
  • Генеральная репетиция 17 октября 2012 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Стрельба холостыми
      14 августа 2017 в рубрике Право
    2. Возвращение к кириллице?
      13 августа 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Не унесённые ветром
      13 августа 2017 в рубрике Факт
    4. Игры на деньги
      12 августа 2017 в рубрике Ракурс
    5. За ночь до полёта
      11 августа 2017 в рубрике Факт
    6. Отличился? Получи пожизненное
      11 августа 2017 в рубрике Факт
    7. Тряхнут стариной
      10 августа 2017 в рубрике Назначения
    8. Возвращение профессионала
      10 августа 2017 в рубрике Назначения
    9. Косить «зелень» или сбрасывать?
      10 августа 2017 в рубрике Факт
    10. В связи с переходом
      8 августа 2017 в рубрике Назначения
    11. Хоким людей в упор не видит
      7 августа 2017 в рубрике Народ
    12. Прямо по курсу
      7 августа 2017 в рубрике Экономика
    13. Эхо порочной практики
      7 августа 2017 в рубрике Мнение
    14. Депортацию отменили, но в страну не впускают
      7 августа 2017 в рубрике Резонанс
    15. Почему мы живём плохо
      6 августа 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. Надежд и доверия не оправдал
      5 августа 2017 в рубрике Назначения
    17. Спецборт благополучно вернулся
      5 августа 2017 в рубрике Факт
    18. Самолёт для Игоря
      5 августа 2017 в рубрике Власть
    19. Ворьё в погонах
      4 августа 2017 в рубрике Факт
    20. Для служебного пользования
      3 августа 2017 в рубрике Ракурс
    21. Шухрат II
      31 июля 2017 в рубрике Назначения
    22. Бюро по учёту домашних животных?
      31 июля 2017 в рубрике Бывает...
    23. Слеза запоздалая
      30 июля 2017 в рубрике Ракурс
    24. Строили, строили и построили
      30 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    25. Валюта на развитие
      29 июля 2017 в рубрике Экономика
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Дочь без дефиса  (9906 просмотров)
      27 июля 2017 с сайта Мнение
    2. Слеза запоздалая  (8436 просмотров)
      30 июля 2017 с сайта Ракурс
    3. Лев шакалам не ровня  (8426 просмотров)
      23 июля 2017 с сайта Лица
    4. Прямо по курсу  (8294 просмотров)
      7 августа 2017 с сайта Экономика
    5. Сидят девчонки, сидят в сторонке...  (8073 просмотров)
      28 июля 2017 с сайта Бывает...
    6. Шухрат II  (8050 просмотров)
      31 июля 2017 с сайта Назначения
    7. Налоговый комитет отойдет в мир иной  (7882 просмотров)
      18 июля 2017 с сайта Версия
    8. Дата поминок выбрана не случайно  (7551 просмотров)
      28 июля 2017 с сайта Факт
    9. Для служебного пользования  (6080 просмотров)
      3 августа 2017 с сайта Ракурс
    10. Ворьё в погонах  (5944 просмотров)
      4 августа 2017 с сайта Факт
    11. Валюта на развитие  (5798 просмотров)
      29 июля 2017 с сайта Экономика
    12. Бюро по учёту домашних животных?  (5742 просмотров)
      31 июля 2017 с сайта Бывает...
    13. Как денди лондонский одет...  (5566 просмотров)
      29 июля 2017 с сайта Назначения
    14. Праздник был испорчен  (5453 просмотров)
      28 июля 2017 с сайта Ситуация
    15. Эхо порочной практики  (5345 просмотров)
      7 августа 2017 с сайта Мнение
    16. Бесприютными не останемся  (5327 просмотров)
      18 июля 2017 с сайта Ситуация
    17. Акт вандализма на кладбище  (5281 просмотров)
      23 июля 2017 с сайта Факт
    18. По долгу памяти  (5065 просмотров)
      25 июля 2017 с сайта Дата
    19. Сказки про колбаски  (4723 просмотров)
      23 июля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. До третьей семёрки!  (4683 просмотров)
      18 июля 2017 с сайта Дата
    21. Самолёт для Игоря  (4632 просмотров)
      5 августа 2017 с сайта Власть
    22. Косить «зелень» или сбрасывать?  (4606 просмотров)
      10 августа 2017 с сайта Факт
    23. Депортацию отменили, но в страну не впускают  (4601 просмотров)
      7 августа 2017 с сайта Резонанс
    24. Хоким людей в упор не видит  (4458 просмотров)
      7 августа 2017 с сайта Народ
    25. Надежд и доверия не оправдал  (4388 просмотров)
      5 августа 2017 с сайта Назначения
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства