Не унесённые ветром

12 августа в урочище Чимган состоялся пробный запуск воздушного шара
Федерации аэронавтики Узбекистана. Запуск прошел в штатном режиме,
доставив минуты восторга не только тем, кто инициировал создание
федерации, но и многочисленным горожанам, приехавшим в Чимган на отдых и
волею случая, засвидетельствовавшим старт совершенно нового для
Узбекистана дела, способствующего развитию и популяризации спорта и
туризма. Судя по логотипу на оболочке шара, можно предположить, что
финансовую помощь в его покупке оказал Национальный банк
внешнеэкономической деятельности страны.
«Первый пошёл»! - так прокомментировал подъём шара в небо председатель федерации Тахир Салиев.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства