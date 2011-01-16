Не унесённые ветром



12 августа в урочище Чимган состоялся пробный запуск воздушного шара Федерации аэронавтики Узбекистана . Запуск прошел в штатном режиме, доставив минуты восторга не только тем, кто инициировал создание федерации, но и многочисленным горожанам, приехавшим в Чимган на отдых и волею случая, засвидетельствовавшим старт совершенно нового для Узбекистана дела, способствующего развитию и популяризации спорта и туризма. Судя по логотипу на оболочке шара, можно предположить, что финансовую помощь в его покупке оказал Национальный банк внешнеэкономической деятельности страны.



«Первый пошёл»! - так прокомментировал подъём шара в небо председатель федерации Тахир Салиев.



